Netzbetreiber 50Hertz Chinesen scheitern beim Einstieg ins deutsche Stromnetz

Der Fall hatte die Politik alarmiert: State Grid aus China wollte beim deutschen Netzbetreiber einsteigen. Daraus wird jetzt aber nichts.

DüsseldorfSeit Jahren kaufen chinesische Firmen in Deutschland ein. Dieser Fall hatte aber die Politik besonders alarmiert: Das chinesische Unternehmen State Grid wollte sich am deutschen Netzbetreiber 50Hertz beteiligen. Erstmals hätte sich Chinesen an „kritischer Infrastruktur“ beteiligt.

Daraus wird jetzt aber nichts: Der belgische Stromnetzbetreiber Elia, der schon jetzt 60 Prozent an der 50Hertz-Muttergesellschaft Eurogrid International SCRL kontrolliert, erwirbt weitere 20 Prozent. Den Anteil hatte der australische Investor IFM zum Kauf gestellt – und den hätte State Grid gerne übernommen.

Elia übte aber ein Vorkaufsrecht aus, wie 50Hertz am Freitag mitteilte. Die Belgier bezahlen nach eigenen Angaben für das Paket 976 Millionen Euro IFM. IFM bleibt weiter mit 20 Prozent beteiligt.

50 Hertz ist einer der vier großen deutschen Übertragungsnetzbetreiber, die den überregionalen Stromtransport organisieren. Das Netz des Unternehmens erstreckt sich über eine Fläche von 110.000 Quadratkilometern im Osten Deutschlands und hat eine Länge von rund 10.000 Kilometern. Das entspricht nach Angaben des Unternehmens etwa der Strecke von Berlin nach Rio de Janeiro. Rund 18 Millionen Kunden sind über die Leitungen angebunden.

Mit ihren Höchstspannungsleitungen sind die Übertragungsnetzbetreiber nicht nur für die Versorgungssicherheit mit verantwortlich. Ihnen kommt insbesondere bei der Energiewende eine zentrale Rolle zu. Mit milliardenschweren Investitionen müssen sie dafür sorgen, dass die Erneuerbare Energie ins Netz integriert wird – und vor allem die Schwankungen im Stromangebot aufgefangen werden.

Deshalb sah die Bundesregierung die Pläne kritisch. Nach Informationen des Handelsblatts hatte das Wirtschaftsministerium selbst Kontakt mit Elia aufgenommen, um die Belgier zum Kauf des Pakets zu bewegen.

Elia und IFM hatten das Unternehmen 2010 vom Energiekonzern Vattenfall gekauft. Damals hatte Elia den 60-Prozent-Anteil noch für 486 Millionen Euro bekommen.

50Hertz-Chef Boris Schucht begrüßte den Deal: „Wir freuen uns, dass sich unser Mehrheitsgesellschafter Elia dazu entschlossen hat, die Kaufoption zu ziehen.“ Das sei ein starkes Signal, die Energiewende in Deutschland und auch in Europa weiter voranzubringen. Mit Elia und IFM Investors engagierten sich damit weiterhin die beiden Shareholder, die das Unternehmen auch in den zurückliegenden acht Jahren konstruktiv unterstützt hätten.

Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Umsatz 2016: 9,3 Milliarden Euro Die hundertprozentige Tochter des staatlichen schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB ging 2002 aus der Fusion der HEW und der Vereinigte Energiewerke AG sowie dem Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG hervor, zu der Anfang 2003 die Berliner Bewag hinzu kam. Vattenfall betreibt in Deutschland die Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Wie auch die übrigen Top-Vier-versorger in Deutschland musste der Konzern 2016 einen Umsatzrückgang hinnehmen. EnBW Umsatz 2016: 19,4 Milliarden Euro Die Energie Baden-Württemberg AG erwirtschaftete noch 2010 mehr als die Hälfte ihres Gewinns aus dem Betrieb der vier konzerneigenen Kernkraftwerke Neckarwestheim eins und zwei, sowie Philippsburg eins und zwei. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima wurden die Werke Neckarwestheim eins und Philippsburg eins im Rahmen des Atom-Moratoriums 2011 stillgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am EnBW-Energiemix soll bis 2020 von 12 auf 40 Prozent erhöht werden Eon Umsatz 2016: 21,8 Milliarden Euro Der Energiekonzern Eon vollzog 2016 eine radikale Aufspaltung: Das traditionelle Energiegeschäft bestehend aus konventioneller Erzeugung (einschließlich Wasserkraft, ohne Kernenergie), globalem Energiehandel und dem Russland-Geschäft wurde in die eigenständige Gesellschaft Uniper ausgelagert. Eon will sich mit den verbliebenen Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze komplett auf den Energiemarkt der Zukunft ausrichten. RWE Umsatz 2016: 25 Milliarden Euro Den umgekehrten Weg zu Eon ging ebenfalls 2016 RWE. Der Energiekonzern überführte nicht das traditionelle, sondern das Zukunftsgeschäft in eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit Namen Innogy und brachte diese an die Börse. Im Zuge des Atom-Moratoriums wurden 2011 die RWE-Reaktoren Biblis A und B durch die Bundesnetzagentur stillgelegt.

Elia sagte zu, trotz des Kaufs die geplanten Investitionen aufrecht zu halten. Für die kommenden fünf Jahre seien in Belgien Investitionen von 2,3 Milliarden Euro geplant und 3,3 Milliarden Euro in Deutschland. „Das Geschäft ermöglicht uns, die Zusammenarbeit zwischen Belgien und Deutschland weiter zu verstärken“, sagte Chris Peeters, Chef der Elia Group: „Damit wird unser Anspruch, eine der führenden Übertragungsnetzbetreiber-Gruppen Europas zu sein, unterstrichen.“