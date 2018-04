Ölkonzern Saudi Aramco beruft vor Börsengang erstmals Frau in Verwaltungsrat

Der Börsengang des saudischen Ölkonzerns könnte der größte aller Zeiten werden. Vorab überrascht eine Neuerung: Eine Frau kommt in den Verwaltungsrat.

Ein Öl-Feld in Saudi Arabien. Der dort größte Ölkonzern Saudi Aramco bestellt zum ersten mal eine Frau als Top-Managerin. (Foto: dpa) Saudi Aramco

DubaiIm Vorfeld seines milliardenschweren Börsengangs hat der Ölkonzern Saudi Aramco erstmals eine Frau in den Verwaltungsrat berufen. Lynn Laverty Elsenhans gehöre zu den fünf neuen Mitgliedern, teilte das saudiarabische Unternehmen am Sonntag mit. Das Gremium wird zudem internationaler besetzt. Saudi Aramco plant den Sprung auf das Handelsparkett Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres. Es könnte der größte Börsengang aller Zeiten werden. Die Papiere sollen in Riad sowie an einem internationalen Finanzplatz gelistet werden.

Die Ernennung einer Frau in eine hohe Management-Position ist im streng muslimisch ausgerichteten Königreich sehr selten. Unter dem reformorientierten Kronprinzen Mohammed bin Salman hat es zuletzt eine vorsichtige Öffnung gegeben. So erlaubte das Land Frauen erstmals das Autofahren.

In der Ölbranche hat sich Elsenhans bereits einen Namen gemacht. Zwischen 2008 und 2012 hatte sie hohe Positionen bei dem Ölraffinerie-Konzern Sunoco inne, darunter den Chefposten. Zuvor arbeitete sie 28 Jahre für Royal Dutch Shell. Das Magazin Forbes zählte sie 2008 zu den weltweit einflussreichsten Frauen. Derzeit sitzt sie im Verwaltungsrat von GlaxoSmithKline.

Zu den fünf neuen Mitgliedern im insgesamt elfköpfigen Verwaltungsrat von Saudi Aramco gehören auch Peter Cella, früherer Chef von Chevron Philips Chemical, und Andrew Liveris, Chef von Dow Chemical.