Ölkonzern : Saudi Aramco macht sich fit für Börsengang

Datum: 05.01.2018 10:04 Uhr

Saudi Aramco ist seit Neujahr eine Aktiengesellschaft. Der staatliche Ölkonzern aus Saudi-Arabien will in diesem Jahr an die Börse gehen. Die Änderung der Rechtsform ist ein wichtiges Signal an die Märkte.