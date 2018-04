Ölkonzern Wiener Energiekonzern OMV kauft Anteil an Ölfeldern in Abu Dhabi

1,5 Milliarden Dollar schwer ist der Deal zwischen dem Ölkonzern OMV und der Abu Dhabi National Oil Company. Die Wiener erhalten zwei Ölfelder.

Das österreichische Unternehmen hält künftig einen 20-prozentigen Anteil an zwei Ölfeldern vor der Küste von Abu Dhabi. (Foto: dpa) Wiener Ölkonzern

FrankfurtDer Wiener Energiekonzern OMV hat den Kauf eines Anteils an Ölfeldern der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) besiegelt. OMV habe am Sonntag einen Vertrag über den Erwerb eines 20-Prozent-Anteils an der Konzession für zwei Offshore-Ölfelder unterzeichnet, teilte Adnoc mit.

Die Ölfelder Sarb und Umm Lulu produzieren täglich 215.000 Barrel Öl. Drei andere große Felder, an denen die ADNOC die Mehrheit hält, erzeugen pro Tag 910.000 Barrel. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen aus Abu Dhabi Anteilszulassungen für seine Ölfelder im Wert von fast acht Milliarden Dollar (6,6 Milliarden Euro) ausgestellt.

Bereits Anfang April wurde bekanntgegeben, dass sich der Kaufpreis inklusive der dazugehörigen Infrastruktur auf 1,5 Milliarden Dollar beläuft. Der Deal gilt für 40 Jahre. OMV und die staatliche Adnoc hatten vor rund einem Jahr angekündigt, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit ausloten zu wollen. Der Wiener Konzern gehört zu 24,9 Prozent IPIC, dem Staatsfonds aus Abu Dhabi.