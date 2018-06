 Offshore-Windenergie: Energiekonzern EnBW expandiert in die USA

EnBW will Offshore-Windparks außerhalb Europas bauen. Nach Taiwan nimmt er sich der süddeutsche Versorger jetzt Amerika vor.

Der süddeutsche Energieversorger expandiert in Übersee. (Foto: dpa) EnBW-Windpark in der Ostsee

DüsseldorfDer Energieversorger EnBW macht bei ihrer Strategie gezielt in Märkte außerhalb Europas zu expandieren Ernst: Nachdem der süddeutsche Konzern Anfang des Jahres schon den Einstieg in Taiwan angekündigt hatte, wagt er sich jetzt in die USA vor. In beiden Märkten will die EnBW Offshore-Windparks entwickeln und bauen.

Das Unternehmen gab am Sonntag die Gründung der Regionalgesellschaft EnBW North America und eines Joint Venture mit dem Offshore-Windparkentwickler Trident Winds bekannt.