Electrabel-Akw Tihange Das Gerichtsurteil, das eine Zahlungspflicht von Preussen-Elektra ablehnt, wird sich laut Eon positiv auf den Konzernüberschuss auswirken. (Foto: dpa)

Essen/DüsseldorfDie Eon-Atomtochter Preussen-Elektra hat sich im Streit mit der belgischen Electrabel weitgehend durchgesetzt. Ein internationales Schiedsgericht habe in dem Rechtsstreit überwiegend zugunsten von Preussen-Elektra entschieden, teilte Eon am Donnerstagabend mit. Der Konzern sei demnach nicht aufgrund der Kooperation mit Electrabel zur Zahlung der Atomsteuer in Belgien gewesen.

Diese hätte 321 Millionen Euro betragen. Bei dem Streit ging es um Zahlungspflichten aus im Jahr 2009 vereinbarten wechselseitigen Stromlieferungsverträgen zwischen Preussen-Elektra und dem belgischen Stromversorger.

Das Urteil werde sich positiv auf den Konzernüberschuss sowie die Nettoverschuldung auswirken, so Eon. Die entscheidenden Kennziffern wie das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und der bereinigte Konzernüberschuss blieben davon unberührt. Es gehe um eine Mischung aus bereits geleisteten Zahlungen, Rückstellungen und Verrechnungen, erläuterte ein Sprecher am Freitag. Die Prognose werde deshalb nicht geändert.

Nach Jahren mit Rekordverlusten steuert Eon 2017 wieder Gewinne an. Die Prognose sieht ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro und einen bereinigten Überschuss von 1,2 bis 1,45 Milliarden Euro vor.