 Shell, BP & Co.: Energiekonzerne fordern weltweite CO2-Preise

BG profitiert von einem Boom bei Flüssigerdgas. Während es in Gasform über Pipelines transportiert wird, gewinnt der flüssige Aggregatzustand an Bedeutung, weil das Gas so ohne gigantische Rohrleitungsprojekte per Schiff und Zug in Behältern transportiert und gelagert werden kann – weltweit. Je länger der Transportweg, desto wirtschaftlicher das LNG. Von Australien aus geht es zum Beispiel mit der „Methane Rita Andrea“ über die Weltmeere.