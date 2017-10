 Siemens Gamesa : Flügellahmer Windradbauer

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Windrad von Siemens Gamesa Die deutsch-spanische Windenergietochter von Siemens kann ihre Ziele nicht erreichen. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

Düsseldorf/MünchenEnde Juli sprühte Markus Tacke noch vor Optimismus. „Wir kommen in schnellen Schritten voran und sind bereit, uns dem Wettbewerb in einem herausfordernden Wachstumsmarkt in einer führenden Position zu stellen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende von Siemens Gamesa, der deutsch-spanischen Windkrafttochter des Münchner Dax-Konzerns Siemens. Heute, kaum drei Monate später, zeigt sich: Die Zuversicht von Tacke und dem Turbinenhersteller war verfrüht. Das Geschäft läuft viel schlechter als erhofft.

Siemens Gamesa stutzte deshalb nun seine Gewinnprognose. Statt der angepeilten 900 Millionen Euro wird der Konzern im Gesamtjahr nur noch ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 790 Millionen Euro erzielen. Die Aktien des in Madrid börsennotierten Unternehmens brachen am Montag drastisch ein. Zwischenzeitlich betrug das Minus mehr als acht Prozent.

Als Grund für die Prognosesenkung nannte Siemens Gamesa Abschreibungen auf Lagerbestände in wichtigen Märkten wie den USA oder Südafrika. Die Anleger reagierten schockiert. Denn schon die Ergebnisse im dritten Quartal waren schlecht. Der Umsatz sackte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent ab – auf nur noch rund 2,7 Milliarden Euro. Schlimmer noch: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern brach auf 211 Millionen Euro ein. Das ist ein Minus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Siemens Gamesa leidet aktuell wie fast alle Konzerne des Sektors unter den Verwerfungen am internationalen Windenergiemarkt. Rund um den Globus werden die Förderungen für Ökostrom gekappt. Die erfolgsverwöhnten Anbieter müssen sich auf einmal im Wettbewerb um die Höhe der Vergütungen streiten. Die Umstellung von staatlich garantierten Einspeisesystemen auf Auktionen, in denen nur noch derjenige den Zuschlag bekommt, der den geringsten Preis bietet, setzt der Branche enorm zu.

Der Konkurrenzkampf ist unerbittlich, der Preisdruck extrem hoch. Die Folge: Nach Jahren des Wachstums und der Rekordergebnisse steuert die Windkraftindustrie auf eine herbe Flaute zu. Die Unternehmen reagieren mit Stellenabbau. Siemens Gamesa streicht von seinen 27.000 Arbeitsplätzen rund 600 Stellen. Bei dem Hamburger Konkurrenten Nordex müssen europaweit bis zu 500 Mitarbeiter gehen. Und bei Senvion, dem zweiten große Windkraftkonzern in der Hansestadt, wurden dieses Jahr bereits 660 Vollzeitstellen eingespart.