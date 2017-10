Viele Fabriken können nicht mehr ausgelastet werden

„Der Windenergiemarkt ist von großen Unsicherheiten charakterisiert“, sagte Arash Roshan Zamir dem Handelsblatt. Der Analyst von Warburg Research sieht kaum einen Markt, in dem noch alles nach Plan läuft. „Wir sehen in Europa, Südamerika, Indien und Südafrika politische Risiken, die zu erheblichen Projektverzögerungen führen.“ Besserung ist aktuell nicht in Sicht. Die Auftragslage bei den Konzernen bricht reihum ein. Viele Fabriken können nicht mehr ausgelastet werden.

Für Siemens kommt diese Entwicklung zur Unzeit. Im April hatte der Münchner Konzern sein Windkraftgeschäft mit dem spanischen Konkurrenten Gamesa wirksam zusammengeschlossen. Siemens hält seither eine Mehrheit von 59 Prozent an dem Unternehmen und konsolidiert es voll in seiner Bilanz. Für Konzernchef Joe Kaeser sind die Probleme bei der Windtochter nun doppelt unangenehm. Erstens trüben sie das Gesamtergebnis von Siemens. Und zweitens stellen sie ein wesentliches Konzept von Kaeser infrage.

Schließlich war Siemens Gamesa die erste große Verselbstständigung mit Börsennotierung, der weitere folgen sollen. Die große Zugfusion mit Alstom erfolgt nach ähnlichem Modell: Die Bahntechnik-Aktivitäten sollen unter dem Dach von Alstom zusammengefasst werden und kommen so an die Börse, die Mehrheit liegt aber bei Siemens. Für das nächste Jahr ist zudem der Börsengang der verselbstständigten Medizintechnik unter dem Namen Healthineers geplant.

Auch an anderer Stelle hat Siemens im Geschäft mit Energietechnik mit Problemen zu kämpfen. Im Markt für große Gasturbinen gibt es weltweit bei allen Anbietern große Überkapazitäten. Laut Industriekreisen steht daher in den nächsten Monaten in der Division Power and Gas von Siemens ein Stellenabbau an.

Durch die anhaltenden Probleme bei der spanischen Windanlagen-Tochter sei die Gesamtprognose aber nicht nicht in Gefahr, teilte ein Sprecher am Montag mit. „Die von Siemens Gamesa veröffentlichten Wertberichtigungen - primär auf Fertigerzeugnisse - haben uns überrascht, werden aber keine Auswirkungen auf die Prognose der Siemens für das Geschäftsjahr haben“, sagte er.

Denn die anderen Geschäfte des Konzerns um Joe Kaeser, dessen Vertrag gerade erst verlängert wurde, laufen derzeit gut. Während es beim Erzrivalen General Electric nach dem Abgang von CEO Jeff Immelt viele Baustellen gibt, zeitigt Kaesers Umbau insgesamt Erfolge. Auch in Sachen Image steht Siemens derzeit gut da: Der Münchener Technologiekonzern kam in einer Forbes-Liste der angesehensten Unternehmen weltweit auf Platz eins. „Sooo cool“, twitterte Kaeser zuletzt stolz.