 Siemens-Tochter: Gamesa rüstet Windparks in Norwegen aus

Erneuerbare Energien Mehrere Anlagen gehören zum Projekt „Nordlicht“, dessen Bau teilweise bereits begonnen hat. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

MünchenZwei Windparks an der norwegischen Küste werden mit 67 Turbinen von Siemens Gamesa ausgerüstet. Die Anlagen westlich der Stadt Tromsö sollen von 2019 an mit einer installierten Leistung von 281 Megawatt den Strombedarf von rund 50.000 norwegischen Haushalten decken, wie die spanische Siemens-Tochter am Donnerstag mitteilte.

Den Auftragswert bezifferte Gamesa nicht, nach den branchenüblichen Kriterien für Anlagen auf dem Festland dürfte das Projekt rund 300 Millionen Euro kosten. Die zu dem Projekt „Nordlicht“ gehörenden Anlagen in Kvitfjell und Raudfjell sind schon im Bau. Teil des Auftrags für Gamesa ist auch ein langjähriger Wartungsvertrag.

Finanziert wird „Nordlicht“ aus Deutschland. Das Geld kommt von der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL) und von Siemens Financial Services. Für die ÄVWL ist es die erste direkte Investition in Windkraftanlagen an Land, wie der Frankfurter Vermögensverwalter Prime Capital mitteilte, der die Finanzierung strukturiert hat. Das Fremdkapital kommt von der Dekabank.