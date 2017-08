 SMA Solar: Neue Prognose lässt Aktie in die Höhe schießen

SMA Solar Der hessische Solartechnikhersteller hebt seine Umsatz- und Gewinnprognose an. (Foto: dpa)

MünchenUnerwartet gute Geschäfte vor allem in Asien stimmen den Solartechnikkonzern SMA Solar zuversichtlicher. Der Vorstand um Firmenchef Pierre Pascal Urbon erhöhte am Dienstag sein Umsatzziel für das Gesamtjahr auf 900 bis 950 Millionen Euro von bisher 830 bis 900 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn werde nun in einer Spanne von 85 bis 100 Millionen Euro erwartet, bisher hatte der Vorstand 70 bis 90 Millionen Euro angepeilt.

Zur Begründung nannte das Unternehmen einen seit Jahresbeginn stetig gestiegenen Auftragsbestand und eine starke Nachfrage in allen Märkten, insbesondere in der Region Asien-Pazifik. Der Auftragsbestand habe sich von Januar bis Juni um 25 Prozent auf 673 Millionen Euro erhöht. Im Juli habe sich der Trend fortgesetzt. Detaillierte Halbjahreszahlen will SMA Solar am 10. August veröffentlichen.

An der Frankfurter Börse schossen die SMA-Aktien um 14 Prozent in die Höhe. Sie waren damit der größte Gewinner im TecDax.