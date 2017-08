Insolvenz bei Solarworld Für 1200 Beschäftigte wird eine Transfergesellschaft gegründet. (Foto: dpa)

BonnNeue Firma, alte Eigentümer: Ausgerechnet Solarworld-Gründer Frank Asbeck kauft mit finanzieller Unterstützung aus Katar die beiden deutschen Fertigungsstätten von Europas einst größtem Photovoltaikkonzern aus der Insolvenzmasse. Die Gläubiger des Pleitekonzerns stimmen dem Konzept von Asbeck am Freitag mehrheitlich zu. Auch das Bundeskartellamt genehmigte den Deal.

Das neue Unternehmen heißt Solarworld Industries GmbH und wird wieder von Asbeck geführt. Gesellschafter der Firma ist neben Asbeck die Qatar Solar, eine Tochterfirma der Qatar Foundation, die schon vor der Pleite mit 29 Prozent an Solarworld beteiligt war.

Bereits in der kommenden Woche will Asbeck die Produktion von Solarzellen und Modulen wieder hochfahren. Damit behalten zumindest 500 Mitarbeiter an den beiden Fertigungsstätten im sächsischen Freiberg und im thüringischen Arnstadt sowie in der Zentrale in Bonn zunächst ihre Jobs. Gut 1200 Beschäftigte verlieren aber gleichzeitig ihren Arbeitsplatz.

Aufstieg und Fall von Solarworld 1998 Der Diplom-Landwirt Frank Asbeck gründet die Solarworld AG.

2000 Unter der rot-grünen Bundesregierung wird das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beschlossen. Der Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen wird mithilfe üppiger Förderungen stimuliert. Asbecks Solarmodule werden über Nacht zum Verkaufsschlager.

2005 „Weitere Siliziumversorgung gesichert“, meldet Solarworld. Der rasant wachsende Ökostromkonzern vereinbart den ersten von insgesamt vier langfristigen Lieferverträgen mit dem US-Siliziumhersteller Hemlock Semiconductor.

2007 Solarworld entwickelt sich zum neuen Börsenstar. Der damals im TecDax notierte Ökokonzern wird mit 4,6 Milliarden Euro bewertet.

2008 Die Unternehmensberatung Bain & Company kürt Solarworld zu „Deutschlands wachstumsstärkstem Unternehmen“. Als Opel in Turbulenzen gerät, bietet Firmenchef Asbeck an, den kriselnden Autokonzern zu übernehmen. Dabei gerät Solarworld langsam selbst unter Druck.

2011 Solarworld rutscht tief in die roten Zahlen, schreibt mehr als 300 Millionen Euro Verlust. Die zunehmende Billig-Konkurrenz aus Asien und gedrosselte Subventionen setzen dem Bonner Konzern massiv zu.

2012 Solarworld stellt alle Überweisungen an Hemlock ein. Schlichtungsversuche mit dem US-Konzern scheitern.

2013 Solarworld ringt ums Überleben. Die Aktionäre verzichten auf 95 Prozent ihres Kapitals, um den Fortbestand des Konzerns zu sichern.

2016 Solarworld reißt mit Gläubigern vereinbarte Unternehmenskennzahlen. Das Geld wird knapp, die Schulden explodieren. Die wirtschaftliche Situation der Firma bewertet der Vorstand nun als „sehr schwierig“.

2017 Der Aufsichtsrat kommt Mitte Januar zu einer Krisensitzung zusammen. Die Lage ist dramatisch. Der Vorstand präsentiert einen letzten Rettungsplan. Jede zehnte der 3000 Stellen des Unternehmens soll gestrichen werden. Solarworld will sich nur noch auf die Herstellung von hochqualitativen Produkten fokussieren.

Am 10. Mai kommt der Vorstand der Solarworld AG zu der Überzeugung, dass „keine positive Fortbestehungsprognose“ mehr für das Unternehmen besteht. Deutschland letzter Photovoltaikriese muss Insolvenz beantragen.

Am 1. August eröffnet das Amtsgericht Bonn offiziell das Insolvenzverfahren. Solarworld-Gründer Frank Asbeck will mit Partnern die Fabriken in Thüringen und Sachsen übernehmen.

„Ich freue mich, dass es nach zähen Verhandlungen gelungen ist, wieder eine Zukunft für die Solarworld-Fertigungen zu entwickeln. Mit dem Neustart stellen wir sicher, dass in Deutschland weiterhin Solarprodukte auf höchstem Niveau entwickelt und produziert werden“, erklärte Asbeck am Freitag nach der Gläubigerversammlung.

Asbeck will sich mit der neuen Solarworld ausschließlich auf die Herstellung von Premiumprodukten konzentrieren. Künftig sollen nur noch Module auf Basis der sogenannten PERC-Technologie gefertigt werden. Dabei handelt es sich um Hochleistungsmodule mit beidseitiger Energiegewinnung. Dadurch hätten Kunden geringere Kosten pro erzeugter Kilowattstunde Strom. Allerdings sind in dieser vermeintlichen Nische auch Wettbewerber wie der chinesische Riese Trina Solar aktiv. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal können Experten daher auch bei der neuen Solarworld nicht ausmachen.

„Mir ist daher schleierhaft, welche wirtschaftliche Perspektive es jetzt für diese neue Solarworld geben sollte. Es ist nicht ersichtlich, warum Solarworld mit dezimierter Truppe und geringeren Produktionskapazitäten auf einmal Gewinne generieren soll“, sagt etwa Götz Fischbeck von Smart Solar Consulting.

Durch den Asset-Deal entledigen sich Asbeck und die Kataris zwar von den hohen Schulden von zuletzt mehr als 300 Millionen Euro und einer drohenden Schadensersatzzahlung in Höhe von 800 Millionen Dollar wegen gebrochener Lieferverträge mit dem Siliziumhersteller Hemlock Semiconductor. Aber Solarworld ist es in den vergangenen Jahren nicht einmal gelungen, vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen profitabel zu wirtschaften, erläutert Fischbeck.

Sicher ist, dass die Aktionäre von Solarworld bei dem Neustart völlig leer ausgehen. Dabei haben die Anteilseigner schon einmal viel Geld mit der Firma verloren. 2013 stand Solarworld schon einmal vor der Pleite. Damals verzichteten die Aktionäre aber auf 95 Prozent ihres Kapitals, um das Unternehmen zu retten. Jetzt verlieren sie alles.