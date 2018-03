 Stahlhersteller: Salzgitter rechnet nicht mit Gewinnen

Ein verlustreiches Tochterunternehmen und kostspieliges Sparen: Nach einem enttäuschenden Jahr schraubt Salzgitter seine Erwartungen herunter. Für 2014 rechnet der Stahlhersteller noch nicht mit einem Plus.

Beim Stahlhersteller Salzgitter fliegen die Funken: Nach einem schlechten Geschäftsjahr wird tiefgestapelt. (Foto: dpa)

SalzgitterDer zweitgrößte deutsche Stahlhersteller Salzgitter rechnet nach einem enttäuschenden vergangenen Jahr auch 2014 noch nicht mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. Das Unternehmen stellte am Freitag lediglich ein Vorsteuerergebnis in der Nähe des ausgeglichenen Bereichs (Break Even) in Aussicht. Im vergangenen Jahr war der Konzern tief in die roten Zahlen gerutscht.

Vor Steuern stand ein Fehlbetrag von 478 Millionen Euro nach einem Verlust von 29 Millionen Euro 2012. Hauptgrund waren hohe Abschreibungen auf die verlustreiche Tochter Peiner Träger und die Kosten für das Sparprogramm mit dem Abbau von 1500 der rund 25.000 Stellen.