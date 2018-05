Steinkohleabbau Bernd Tönjes wird neuer Vorstandschef der RAG-Stiftung

Bis die Steinkohleförderung Ende des Jahres beendet ist, kommt die RAG für die Kosten auf. Neuer Chef der Stiftung soll nun Bernd Tönjes werden.

Kurz vor Ende der Steinkohleförderung bekommt deren Stiftung einen neuen Chef. Bernd Tönjes wird Nachfolger vom Ex-Wirtschaftsminister Werner Müller. (Foto: dpa) Bernd Tönjes

EssenBernd Tönjes wird neuer Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung, die für die Finanzierung der dauerhaften Folgekosten des Steinkohlebergbaus zuständig ist. Das Stiftungskuratorium bestellte den 62-Jährigen am Mittwoch zum Nachfolger von Ex-Bundeswirtschaftsminister Werner Müller, wie die Stiftung in Essen mitteilte.

Müller legt aus Gesundheitsgründen alle seine Ämter in der Ruhrgebietswirtschaft zum 24. Mai nieder. Die milliardenschwere Stiftung finanziert sich zu einem großen Teil aus Dividenden des Spezialchemiekonzerns Evonik.

Tönjes ist seit 2008 Vorstandsvorsitzender des Bergbaukonzerns RAG. Diese Position gibt er ab. Der Manager hat sein gesamtes Berufsleben im Bergbau verbracht. Zum Anfang seiner Karriere arbeitete er als Steiger unter Tage.

Ende des Jahres wird die Steinkohleförderung in Deutschland endgültig beendet. Derzeit fördert die RAG noch mit zwei Zechen in Ibbenbüren im Münsterland und in Bottrop. Die offizielle letzte Schicht ist am 21. Dezember 2018 auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop geplant.