 Trianel: Stadtwerke-Netzwerk macht erstmals Verlust

Trianel-Kraftwerk in Lünen Das Steinkohle-Kraftwerk im westfälischen Lünen bereitet dem Stadtwerke-Netzwerk Probleme. Es wurde beschlossen, als die Strompreise noch deutlich höher waren. (Foto: AP)

Düsseldorf18 Jahre ist die Trianel GmbH inzwischen alt. Damals, der deutsche Energiemarkt war gerade geöffnet, schlossen sich mehrere Kommunalversorger zusammen, um sich gegen die großen Energiekonzerne und neue Wettbewerber zu behaupten – und gemeinsam gute Geschäfte zu machen.

Im vergangenen Jahr ist das dem Netzwerk, dem inzwischen knapp 60 Kommunalversorger angehören, gar nicht gelungen. Im Gegenteil: Erstmals in der Unternehmensgeschichte rutschte Trianel in die Verlustzone. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 4,1 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte sich die in Aachen ansässige Trianel mit 0,1 Milliarden Euro noch knapp in der Gewinnzone gehalten – und eigentlich sollte das im Jahr 2016 mit 0,3 Milliarden Euro – so das selbstgesteckte Ziel – auch gelingen.

„In den letzten Jahren haben wir die Belastungen aus der konventionellen Erzeugung sowie den zunehmenden Margendruck noch kompensieren können“, sagte Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung, „2016 ist es uns trotz der großen Anstrengungen aller Mitarbeiter nicht mehr gelungen.“

Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Umsatz 2016: 9,3 Milliarden Euro Die hundertprozentige Tochter des staatlichen schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB ging 2002 aus der Fusion der HEW und der Vereinigte Energiewerke AG sowie dem Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG hervor, zu der Anfang 2003 die Berliner Bewag hinzu kam. Vattenfall betreibt in Deutschland die Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Wie auch die übrigen Top-Vier-versorger in Deutschland musste der Konzern 2016 einen Umsatzrückgang hinnehmen.

EnBW Umsatz 2016: 19,4 Milliarden Euro Die Energie Baden-Württemberg AG erwirtschaftete noch 2010 mehr als die Hälfte ihres Gewinns aus dem Betrieb der vier konzerneigenen Kernkraftwerke Neckarwestheim eins und zwei, sowie Philippsburg eins und zwei. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima wurden die Werke Neckarwestheim eins und Philippsburg eins im Rahmen des Atom-Moratoriums 2011 stillgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am EnBW-Energiemix soll bis 2020 von 12 auf 40 Prozent erhöht werden

Eon Umsatz 2016: 21,8 Milliarden Euro Der Energiekonzern Eon vollzog 2016 eine radikale Aufspaltung: Das traditionelle Energiegeschäft bestehend aus konventioneller Erzeugung (einschließlich Wasserkraft, ohne Kernenergie), globalem Energiehandel und dem Russland-Geschäft wurde in die eigenständige Gesellschaft Uniper ausgelagert. Eon will sich mit den verbliebenen Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze komplett auf den Energiemarkt der Zukunft ausrichten.

RWE Umsatz 2016: 25 Milliarden Euro Den umgekehrten Weg zu Eon ging ebenfalls 2016 RWE. Der Energiekonzern überführte nicht das traditionelle, sondern das Zukunftsgeschäft in eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit Namen Innogy und brachte diese an die Börse. Im Zuge des Atom-Moratoriums wurden 2011 die RWE-Reaktoren Biblis A und B durch die Bundesnetzagentur stillgelegt.

Trianel bereitet vor allem das Kohlekraftwerk im westfälischen Lünen Probleme, das die Gruppe 2013 in Betrieb genommen und in das sie 1,4 Milliarden Euro investiert hat. Das Kraftwerk leidet unter den niedrigen Strompreisen im Großhandel. Anfang 2016 war am Terminmarkt die Megawattstunde für den Jahreskontrakt auf kaum mehr als 20 Euro eingebrochen, aktuell kostet sie zwar wieder etwas mehr als 30 Euro.

Anfang 2011, vor der Reaktorkatastrophe von Fukushima, waren es aber noch 60 Euro – und vor zehn Jahren, als das Projekt begonnen wurde, noch mehr. Inzwischen werden die konventionellen Kraftwerke aber von Wind- und Solarenergie, die politisch begünstigt sind, aus dem Markt gedrängt.

Dabei sollte das Kraftwerk, als der Bau vor gut zehn Jahren beschlossen wurde, den Stadtwerken eigentlich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Stadtwerke wollten durch die gemeinsame Investition in die eigene Stromproduktion unabhängig von den Energiekonzernen werden. Trianel betreibt zudem im westfälischen Hamm ein Gaskraftwerk.

„2016 war für uns kein gutes Jahr, es war noch mehr als erwartet ein schwieriges Jahr“, sagte Becker. Trianel habe die Ziele „deutlich verfehlt“: „Die Asset-Verluste bleiben eine schwere Hypothek für das Unternehmen, die wir mit unseren anderen Aktivitäten auffangen müssen.“

Schon 2016 leitete Trianel Sparmaßnahmen ein, um die Belastungen in der konventionellen Erzeugung aufzufangen und Freiräume für Investitionen zu schaffen, insbesondere in die Digitalisierung. „Die derzeitigen Entwicklungen fordern eine Konzentration des Unternehmens auf Kosteneffizienz, Prozessexzellenz und auf die Weiterentwicklung einzelner Geschäftsfelder“, erläuterte Co-Geschäftsführer Oliver Runte. Die Restrukturierung werde bis 2018 dauern und soll die jährlichen Kosten nachhaltig um 7,5 Millionen Euro drücken.

Schon 2016 will Trianel zurück in die Gewinnzone: „Wir erwarten, dass wir das Jahr 2017 mit einer schwarzen Null abschließen – also mit einem leicht positiven Ergebnis“, sagte Becker, „nach dem ersten Halbjahr sehen wir uns in diesem Vorhaben bestätigt.“ Der Umsatz blieb mit 2,1 Milliarden Euro annähernd konstant. Das Eigenkapital verringerte sich zwar von 88,1 auf 83,9 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote ist mit 23,9 Prozent aber nach den Worten von Trianel-Chef Becker aber „solide“.