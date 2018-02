US-Industriekonzern General Electric berechnet Gewinn für Jahre 2016 und 2017 neu

Wegen neuer Bilanzierungsstandards berechnet der Konzern den Gewinn für 2016 und 2017 neu. Die Umstellung verändert das Ergebnis pro Aktie.

(Foto: dpa)

New YorkDer US-Industriekonzern General Electric (GE) berechnet den Gewinn für seine Geschäftsjahre 2016 und 2017 neu. Grund seien neue Bilanzierungsstandards, hieß es in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht. Dies geschehe vor allem mit Blick auf die Bewertung von Umsätzen aus langfristigen Verträgen.

Durch die Umstellung werde das Ergebnis pro Aktie im Jahr 2016 um 13 Cent unter den bisherigen Bekanntmachungen liegen. Für 2017 werde das Ergebnis je Aktie um 16 Cent niedriger liegen. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte vor einigen Monaten die Bilanzierung der langfristigen Verträge bei GE unter die Lupe genommen.