Verbund Der österreichische Stromkonzern will 2017 eine höhere Dividende zahlen. (Foto: Reuters)

WienÖsterreichs größter Stromkonzern Verbund stellt seinen Aktionären trotz eines Gewinnrückganges im laufenden Jahr eine bis zu einem Drittel höhere Dividende in Aussicht. Geplant sei eine Ausschüttungsquote zwischen 40 und 45 Prozent bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis, teilte das teilstaatliche Unternehmen am Dienstag mit. Der bereinigte Nettogewinn werde unverändert bei rund 300 Millionen Euro erwartet.

In absoluten Zahlen gerechnet ist damit mit einer Dividende zwischen 35 und 39 Cent je Aktie zu rechnen. Für 2016 wurden 29 Cent je Anteilsschein ausgeschüttet. Die Ausschüttungsquote lag bei 30,9 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr kündigte Verbund Einbußen an, die auf geringere Strom-Großhandelspreise und einen Rückgang bei den Netzerlösen zurückzuführen seien. Am Donnerstag will das Unternehmen die Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlichen.