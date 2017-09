Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Innogy Die RWE-Ökostromtochter will vor der Ostküste Englands einen Riesen-Windpark errichten. (Foto: dpa)

EssenDie RWE-Ökostromtochter Innogy hat in Großbritannien den Zuschlag für einen Riesen-Windpark vor der Ostküste Englands bekommen. Das voraussichtliche Investitionsvolumen betrage umgerechnet rund 2,2 Milliarden Euro, sagte Innogy-Erneuerbaren-Vorstand Hans Bünting am Montag. Innogy teilt sich das Vorhaben mit dem norwegischen Staatskonzern Statkraft, der das Projekt aber verlassen will.

Der Windpark Triton Knoll soll 2021 in Betrieb gehen und mit rund 860 Megawatt rechnerisch grünen Strom für rund 800 000 Haushalte erzeugen. Die endgültige Investitionsentscheidung soll Mitte 2018 fallen. Bisher betreibt Innogy Windparks im Meer mit gut 900 Megawatt Kapazität. Der neue Windpark bringe eine „erhebliche Erweiterung unseres Portfolios“, sagte Bünting.