Neue Turbine und Personalabbau

Im März übernahm José Luis Blanco den Vorstandsvorsitz bei Nordex. Zuvor hatte der Spanier das operative Geschäft bei den Hamburgern verantwortet und ehemals die Windkraftsparte des spanischen Nordex-Großaktionärs Acciona geleitet. Nun versucht er, das verloren gegangene Vertrauen stückweise wieder herzustellen.

In Kürze will er eine neue Turbine präsentieren und parallel die Kosten deutlich drücken. Aktuell verhandelt der Konzern über Personalabbau im Stammwerk in Rostock. Die Auslastung in Rostock sei wegen des schwächelnden Geschäfts im deutschen Markt deutlich geringer als in den Vorjahren. „Wir müssen auf diese Situation reagieren“, erklärte Blanco. Wie viel Stellen in Rostock konkret wegfallen werden, nannte der Manager nicht, da man darüber aktuell noch mit Arbeitnehmervertretern verhandle.

„Positiv ist, dass der neue CEO im Gegensatz zu seinem Vorgänger schon einmal bewiesen hat, dass er einen erfolgreichen Turnaround einleiten kann. Er hat bei Acciona Windpower vor der Fusion mit Nordex die Kosten deutlich gesenkt – er kann das also prinzipiell“, sagte Arash Roshan Zamir dem Handelsblatt. Der Analyst von Warburg Research ist aber überzeugt, dass die Margen von Nordex trotz der angedachten Einsparungen von 30 Millionen Euro an Fixkosten „auf absehbare Zeit nicht an jene von Konkurrenten wie Vestas herankommen“.

Während der dänische Weltmarktführer Vestas mit Gewinnspannen vor Steuern und Zinsen (Ebit) von fast 14 Prozent glänzt, schafft Nordex nur knapp fünf Prozent. „Das liegt an der verschiedenartigen Unternehmensstruktur“, erklärt Roshan Zamir. Was den Analysten aber mehr beunruhigt als die vergleichsweise schwache Marge ist, dass der Umsatz von Nordex ab dem kommenden Jahr schrumpfen könnte. „Dadurch entsteht Verunsicherung“, sagt Roshan Zamir.

In wichtigen Märkten wie Brasilien oder Südafrika verzögern sich schon länger Großprojekte von Nordex wegen der instabilen politischen Situation. Im ersten Halbjahr 2017 konnten die Hamburger aber auch in dem boomenden US-Markt noch keinen Neu-Auftrag für das kommende Jahr ergattern. „Die USA stellen einen vielversprechenden Windmarkt dar und Nordex muss dort liefern um den eigenen Ansprüche gerecht zu werden“, fordert Roshan Zamir.

Bei Nordex selbst heißt es, man erwarte eine „Reihe von Aufträgen aus den USA und anderen außereuropäischen Märkten im zweiten Halbjahr“. Von diesem Auftragseingang hängt ab, ob die Aktie von Nordex steigt oder fällt. Und ob Blanco die Anleger besänftigen kann, oder ebenso hart vom Kapitalmarkt abgestraft wird wie sein Vorgänger.