Siegeszug des „kreativen Darwinismus“

Ein weiterer Grand Prix ging an die Deutsche Telekom für ihr Onlinespiel „Sea Hero Quest“, das dazu dienen sollte, der Demenzforschung zu helfen. „Eine großartige Markenarbeit“, lobte Vogel die Kollegen von der Agentur Saatchi & Saatchi. Das Spiel habe einen sozialen Ansatz, gleichzeitig finde aber auch die Marke Telekom Anwendung. Auch der dritte Grand Prix ging an eine wohltätige Organisation: „Dot. The first Braille Smartwatch“ ist eine vernetzte Armbanduhr, mit der auch Blinde etwas anfangen können. Die Agentur Serviceplan hat sie für die Organisation Dot Incorporation kreiert.

Inmitten dieser Arbeiten, die für einen guten Zweck werben, sticht der vierte Grand Prix regelrecht heraus: Es ist das Cover des Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, auf dem US-Präsident Donald Trump als Killer dargestellt wird, indem er die Freiheitsstatue köpft. Mit diesem Cover hatten die Journalisten bewusst polarisiert – und ernteten nun den Respekt der Kreativgemeinde.

In einer Ausstellung im Hamburger Museum der Arbeit präsentierte der ADC seit Mittwoch die besten Kampagnen. Parallel fand im Kulturzentrum Kampnagel am Donnerstag ein Kongress zum diesjährigen Motto „Disrupting Deutschland“ statt, bei dem unter anderem der spanische Marketingexperte Javier Sanchez Lamelas zum Thema „Forget ads. Think new.“ sprach.

Sanchez, der 20 Jahre lang für Coca-Cola gearbeitet hat, sprach über den grundlegenden Wandel, durch den seine Branche schreitet. Früher habe „kreativer Kommunismus“ geherrscht, die Unternehmen hätten mit viel Mediageld Werbung in den Markt gedrückt. Heute gebe es „kreativen Darwinismus“, sagte Sanchez, für schlechte Werbung gebe es keinen Platz mehr – auch nicht mit viel Mediageld im Gepäck.

Einer der Werbestars, die am Donnerstagnachmittag in Hamburg auftraten, war der Schwede Björn Stahl von der Agentur Ingo Stockholm, dem kreativen Kopf hinter der Kampagne „The Swedish Number“. Über eine Hotline konnten Menschen aus aller Welt bei Privatpersonen in Schweden anrufen und über das Land von Volvo, Bullerbü und Ikea plaudern. Der Kreative Stahl hatte die Aktion für das Fremdenverkehrsamt organisiert – und sich nebenbei einen internationalen Ruf erarbeitet.

Ingo Stockholm gehört zum britischen Werbenetzwerk WPP und wird je zur Hälfte den beiden Agenturmarken Ogilvy und Grey zugeordnet. Branchenkennern zufolge soll es immer ein hartes Ringen darum geben, welche der beiden Agenturen die von Ingo erzielten Award-Punkte bei sich eintragen darf.