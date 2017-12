 Adidas-Konkurrent: Nike laufen die US-Kunden weg

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

MünchenBesser als von den Analysten erwartet, aber nicht wirklich gut: Um fünf Prozent auf knapp 8,6 Milliarden Dollar (7,3 Milliarden Euro) sei der Umsatz im vergangenen Quartal gewachsen, teilte Nike am späten Donnerstagabend mit. Die Experten von der Wall Street hatten zuvor lediglich mit einem halb so kräftigen Plus gerechnet.

Damit nicht genug: Der Gewinn ist um neun Prozent auf 767 Millionen Dollar (646 Millionen Euro) zurückgegangen, auch das eine gute Nachricht. Denn die Banker hatten im Vorfeld einen Einbruch von gut einem Fünftel erwartet.

Das seien „solide Ergebnisse“, betonte Nike-Chef Mark Parker. Trotzdem kann der Unternehmenslenker mit den Zahlen nicht zufrieden sein. Denn ausgerechnet auf dem wichtigen Heimatmarkt Amerika ist das Geschäft des weltgrößten Turnschuh-Herstellers um fünf Prozent geschrumpft.

Branchenbeobachter wie Matt Powell von der NPD Group zeigten sich wenig überrascht, sie hatten schon während der vergangenen Monate auf die heftigen Rabatte aufmerksam gemacht, mit denen die Marke mit dem „Swoosh“ ihre Sneaker verramscht. Die USA sind der größte Sportmarkt der Welt, und nicht nur das: In New York und Los Angeles werden die Trends gesetzt, an denen sich der Rest der Branche orientiert. Zuletzt hatte Nike den Geschmack der US-Kunden aber immer seltener getroffen.

Nike-Vize Trevor Edwards verwies bei der Präsentation der Quartalszahlen dann auch lieber auf das starke Geschäft im Ausland, das den Einbruch in den USA mehr als ausgeglichen habe. Vor allem Europäer und Chinesen gaben wesentlich mehr für Shirts, Shorts und Schuhe der Marke von der amerikanischen Westküste aus. In Europa kletterten die Erlöse um fast ein Fünftel, in der Volksrepublik um 16 Prozent.

Immerhin, Nike bewegt sich wieder etwas dynamischer als noch im Sommer. Damals stagnierten die Erlöse und der Überschuss war um ein Viertel zurückgegangen. Im Oktober hatte Parker zudem sein Langfristziel zurückgenommen.

Vor zwei Jahren noch hatte der Manager den Investoren versprochen, der Umsatz werde 2020 auf 50 Milliarden Dollar klettern. Nun wird es vermutlich erst 2022 so weit sein. Das heißt: Statt eines mindestens zehnprozentigen Umsatzanstiegs pro Jahr werden es im Schnitt nur rund acht Prozent sein. Und auch danach sieht es im Moment nicht aus.