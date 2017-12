„Ich finde nicht, dass wir schon besonders erfolgreich sind“

Zudem verschärfe sich der Wettbewerb, erklärt Warschun. Luxusmarken drängten in das Sportgeschäft, aber auch Modehersteller wie H&M und nicht zuletzt Versandhäuser wie Amazon mit ihren Eigenmarken. Zudem seien ambitionierte Nischenanbieter eine Bedrohung. So ist der Umsatz der kanadischen Yoga-Marke Lululemon im dritten Quartal um 14 Prozent geklettert. Bis 2020 will das Label so groß sein wie heute Puma.

Gleichwohl, niemand rechnet damit, dass Adidas und Puma in eine Krise rutschen wie 2014. Ganz im Gegenteil, die Analysten erwarten auch in den nächsten Jahren Wachstum. Nicht mehr ganz so stürmisch, aber jährlich zehn Prozent Plus sind nach Ansicht von Experten durchaus drin. Für Nike und Under Armour prognostizieren Beobachter im Schnitt lediglich Wachstumsraten um die fünf Prozent.

Damit nicht genug: Vor allem in Amerika, dem größten Sportmarkt der Welt, bieten sich den Deutschen noch gewaltige Möglichkeiten. Adidas hat seinen Marktanteil bei Sportschuhen in den USA zuletzt zwar schon auf knapp 13 Prozent verdoppelt. Aber Nike kommt noch immer auf mehr als 50 Prozent. Da gibt es noch viel zu holen.

Kein Wunder, dass sich die Vorstandsvorsitzenden in Herzogenaurach zuversichtlich zeigen. Wenn die Prognosen von Adidas-Chef Kasper Rorsted zutreffen, wird die Marke mit den drei Streifen in den nächsten Jahren stark zulegen und sehr viel profitabler werden. Bis 2020 soll der Umsatz jährlich im Schnitt um zehn bis zwölf Prozent wachsen. Der Gewinn soll sogar um 20 bis 22 Prozent steigen.

Puma-Chef Björn Gulden hat keine Wachstumsziele verkündet. Aber er lässt keinen Zweifel daran, dass die Marke mit dem Raubtierlogo noch viel erreichen kann. „Ich finde nicht, dass wir schon besonders erfolgreich sind“, sagte der Norweger zuletzt im Handelsblatt-Interview.

Gleichwohl, Weltmarktführer Nike bleibt trotz aller Erfolge der Deutschen erst einmal das Maß aller Dinge. Die Marke mit dem „Swoosh“-Logo ist mit einer operativen Marge von regelmäßig zwölf Prozent nach wie vor wesentlich profitabler als Adidas und Puma. Mit einem Jahresumsatz von 32 Milliarden Dollar ist das Label zudem rund die Hälfte größer als Verfolger Adidas.

Größe ist kein Selbstzweck in der Sportindustrie: Wer mehr einnimmt, kann mehr fürs lebenswichtige Marketing ausgeben. Weil die Hersteller stets einen fixen Prozentsatz der Erlöse für Werbung und Sponsoring einsetzen, hat Nike einen enormen Vorteil. Doch der Vorsprung schrumpft.