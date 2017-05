Daten schaffen Sicherheit

Uber-Manager Abdellatif Waked „Frauenförderung ist eines unserer Hauptanliegen.“ (Foto: dpa)

Doch er räumt auch Probleme ein: „Eine Herausforderung ist, dass die technische Grundlage hier nicht dieselbe ist wie in den Vereinigten Staaten“. Uber greift online auf Karten-Informationen zu, damit Fahrer und Gast zuerst sich und anschließend den Weg finden. Mit dem 20-Millionen-Moloch Kairo aber - einem Verkehrsdesaster, dessen Ausmaße im Silicon Valley ungekannt sind - ist selbst das Internet manchmal überfordert.

Straßenverläufe ändern sich, Wege werden geblockt, dauernd gibt es Staus oder Unfälle. Zudem hat Uber auch mit einem anderen Problem zu kämpfen: Den Fahrern. Viele Menschen in Ägypten können Karten nicht lesen und haben deshalb auch Probleme, das für den Dienst notwendige Navigationsgerät zu bedienen. Das wirkt sich auf die Qualität des Services aus. Einige Nutzer sind deshalb unzufrieden. Sie sagen, Uber werde „verägyptisiert“, und spielen auf die Ineffizienz und den schlechten Service im gesamten Land an.

Dabei hat Uber in Ägypten einen Vorteil, der noch stärker ins Gewicht fällt als in anderen Ländern: Die Sicherheit für Frauen vor Belästigungen. Die ist in Ägypten so schlimm wie fast nirgendwo sonst. Was den Tätern hilft, ist die Anonymität. Sie schützt die Männer an der Straßenecke genauso wie den Taxifahrer. Bei Uber – wie auch beim Konkurrenten Careem – aber werden die Daten jeder Fahrt aufgezeichnet. Die Identitäten von Fahrer und Gast, aber auch genaue Zeiten und Orte der gemeinsamen Fahrt. Das schafft Sicherheit.

Die war auch Rehab Mahrans Bedenken: „Meine größte Sorge als Fahrerin war die Sicherheit. Schließlich würde ich auch in der Nacht arbeiten und Fremde neben mir im Auto sitzen haben“, sagt sie. Doch in wirklich brenzlige Situationen sei sie noch nicht gekommen. Einige Männer würden anfangen zu flirten. Andere hätten Vorurteile gegenüber ihren Fahrkünsten. Doch wenn sie merkten, dass sie einen guten Job mache, verstumme die Kritik oft.

Die meisten männlichen Gäste verhielten sich dabei respektvoll und bestärkten Mahran dabei, die Männerdomäne zu brechen. Und in ihrem Auto gehe auch ein anderes männliches Privileg verloren, erzählt sie: Wenn Ehepaare einsteigen, verlangten die Frauen von ihren Männern immer öfter, dass diese hinten Platz nehmen. Mahran ist klar, warum: Die Damen seien eifersüchtig und säßen deshalb lieber selbst vorne – neben der Frau am Steuer.