Agrarhändler BayWa : Tomatenanbau als Renditebringer

Datum: 03.08.2017 13:43 Uhr

Nach einem starken ersten Halbjahr will der Agrarhändler BayWa in neue Geschäftsfelder vorstoßen. Dafür soll ein Tomaten-Gewächshaus mit einer Produktion von 5000 Tonnen pro Jahr entstehen – mitten in der Wüste.