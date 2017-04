Air Berlin darf erstmal weiterfliegen

Dafür müssen aber wesentliche Hürden aus dem Weg geräumt werden. Eine sind die enormen Schulden von rund 1,2 Milliarden Euro. Dass Air Berlin überhaupt offiziell einen Geschäftsbericht vorlegen kann, bedeutet, dass die Wirtschaftsprüfer den sogenannten „Going Concern“ bestätigt haben. Der besagt, dass eine Fortführung der Geschäfte möglich ist. Das wiederum deutet darauf hin, dass die arabische Etihad, mit knapp 30 Prozent der größte Einzelaktionär von Air Berlin, zugesagt hat, die Beteiligung weiterhin finanziell zu stützen.

Dafür spricht auch das Statement, das James Hogan, scheidender Chef der Etihad Aviation Group, am Mittag abgab: „Etihad wird weiterhin Air Berlin bei ihrem Restrukturierungsprozess unterstützen. Wir sehen die ersten Strukturveränderungen, die nötig sind, um eine nachhaltige Zukunft für Air Berlin zu schaffen“, so Hogan: „Die Finanzergebnisse zeigen, dass substantielle Arbeit geleistet werden muss, aber ich glaube daran, dass die im September 2016 vorgestellte Strategie die richtige ist, und mit Thomas Winkelmann haben wir den richtigen Mann an der Spitze, um die nötigen Veränderungen voranzutreiben.“

Am Ende wird Etihad aber nicht umhin kommen, auch die Schulden von Air Berlin zumindest zum größten Teil zu übernehmen. Eine auf 75 Flugzeuge geschrumpfte neue Air Berlin wird niemals in der Lage sein, Schuld- und Zinslast zu stemmen.

Die zweite Hürde ist das geplante Joint-Venture mit Tuifly im Touristikbereich. Air Berlin will hier seine österreichische Tochter Niki einbringen. Das Gemeinschaftsunternehmen ist neben der bereits laufenden Vermietung von 38 Flugzeugen an die Lufthansa Teil der Dreiteilung der Airline. Air Berlin selbst will sich auf die Langstrecke ab Berlin und Düsseldorf konzentrieren.

Doch das Joint-Venture wird die erforderliche kartellrechtliche Freigabe wohl erst zu Beginn des Sommers bekommen. Bis dahin laufen die Niki-Zahlen weiter in das Air Berlin-Zahlenwerk. Deshalb sollten sich die Investoren schon mal darauf einstellen, dass auch die erste Jahreshälfte 2017 nicht gut ausfallen wird.

Dennoch hat Winkelmann fest vor, mit Air Berlin weiterzumachen. Ob diese Zukunft alleine oder mit einem neuen Partner gestemmt werden wird, dazu liefern die ersten Erklärungen des Konzerns keine Hinweise. Doch in Branchen- und Unternehmenskreisen gilt eines als recht sicher: Eine Lufthansa wird dabei eine wichtige Rolle spielen – als starker Partner und Kunde.

Das bei der neuen Air Berlin verbleibende Langstrecken-Geschäft passt perfekt zur Lufthansa-Tochter Eurowings. Die will und muss auf der Langstrecke aufrüsten, drängt doch Norwegian mit Macht in dieses Geschäft, vielleicht bald sogar am Lufthansa-Heimatflughafen Frankfurt. Dazu muss Air Berlin nicht zwingend in Lufthansa aufgehen, also offiziell übernommen werden, was kartellrechtlich nicht trivial ist. „Air Berlin zum Erfolg zu führen, das heißt auch: Wir sind offen für neue Partnerschaften und neue Kooperationen“, sagte Vorstandschef Winkelmann bei der Vorlage der Bilanz am Freitag.

Möglich ist es etwa, dass Air Berlin weiter eigenständig bleibt, aber im Auftrag von Lufthansa fliegt. Fest steht allerdings: Egal, wie die Zukunft von Air Berlin am Ende aussehen wird, für sämtliche Szenarien müssen erst einmal die Hürden und die bilanziellen Lasten beseitigt werden.