Die letzte Gelegenheit

Einer davon ist Bart Giepmans. Lächelnd läuft er durch die Hallen. In seiner Hand: die Vielfliegerbordkarte von Air Berlin. Der Wahlberliner kommt gerade aus Amsterdam. „Hin bin ich mit der Bahn gefahren.“ Noch ein letztes Mal Air Berlin fliegen. Das will sich der 40-Jährige nicht nehmen lassen: „Ich habe das tatsächlich bewusst so geplant. Dieser Flug, das ist die letzte Gelegenheit.“

Wenn Giepmans über seine Erfahrungen mit Air Berlin erzählt, behält er sein Lächeln auf den Lippen. Gegen die Wehmut kann aber auch der gebürtige Niederländer nichts anrichten. „Air Berlin war eine sympathische Airline, die Mitarbeiter immer sehr locker und freundlich.“ Diese dürften auch dem Rentner Roland Bayer gefallen haben: „Air Berlin war sehr verlässlich und der Service immer besser als bei der Konkurrenz.“

Über die Zerschlagung der Fluggesellschaft wird noch immer verhandelt. Seit Wochen laufen Gespräche mit dem britischen Billigflieger Easyjet, bisher aber ohne Erfolg. Mittlerweile ist auch der Ferienflieger Condor mit im Rennen. „Ich gehe davon aus, dass wir da hoffentlich innerhalb der nächsten Tage auch Vollzug melden können“, sagte der Generalbevollmächtigte von Air Berlin, Frank Kebekus, am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. Dies könne dazu führen, „dass wir da möglicherweise weitere 1000 Arbeitsplätze anbieten können“.

Eins ist aber klar: Die noch zur Startbahn rollenden Air Berlin-Flieger in Düsseldorf kommen – zumindest unter ihrer jetzigen Flagge – nie mehr zurück. Ein trauriger Tag am Düsseldorfer Flughafen, das findet auch der trotzdem lächelnde Niederländer Giepmans: „Ich hätte nie gedacht, dass man sich mit einer Airline verbunden fühlen kann. Aber das tue ich. Es ist ein Verlust.“

Mit Material von dpa und Reuters.