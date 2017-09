Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Air Berlin Die Airline ist seit Mitte August pleite und kann nur dank eines Staatskredits über 150 Millionen Euro weiterfliegen. (Foto: dpa)

BerlinNach zahlreichen Flugausfällen stabilisiert sich der Flugbetrieb bei der Air Berlin. „Der Krankenstand bei unseren Piloten sinkt deutlich“, sagte ein Sprecherin der insolventen Fluggesellschaft am Donnerstag. „Insgesamt erwarten wir für heute einen normalen Flugbetrieb bei Air Berlin.“ Allerdings spüre der Konzern noch leichte Nachwirkungen der vergangenen Tage und des Hurrikans „Irma“ in den USA. Deshalb könne man derzeit nicht alle Verbindungen von und nach Florida planmäßig fliegen. Betroffen davon sei etwa Fort Myers. „Aufgrund der Stromausfälle und Sturmschäden vor Ort können wir diesen Flughafen noch nicht wieder anfliegen.“ Der Flugbetrieb ab Miami und Orlando jedoch laufe wieder an.

Am Dienstag und Mittwoch hatten zum Teil sehr kurzfristige Krankmeldungen von rund 200 Piloten zum Ausfall zahlreicher Flüge geführt. Das Management von Air Berlin hatte an die Flugkapitäne appelliert, ins Cockpit zurückzukehren. Auch Mitglieder der Bundesregierung machten Druck und kritisierten das Verhalten der Piloten. Der Konzern hatte betont, für die Rettung der insolventen Airline sei eine Stabilisierung des Flugbetriebs am Donnerstag notwendig.

Air Berlin ist seit Mitte August pleite und kann nur dank eines Staatskredits über 150 Millionen Euro weiterfliegen. Interessenten können bis diesen Freitag ein Kaufangebot für den Konzern oder Teile davon einreichen.