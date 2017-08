Niki Im Gegensatz zu Air Berlin war der österreichische Ferienflieger in der Vergangenheit profitabel. (Foto: Niki)

WienDie Verhandlungen um das Schicksal der insolventen Air Berlin laufen auf Hochtouren. Ab Freitag sind konkrete Verkaufsverhandlungen für die zweitgrößte deutsche Airline geplant. Dabei geht es auch um die Zukunft der österreichischen Tochter Niki, die von der Insolvenz der deutschen Mutter bisher nicht betroffen ist.

Unter den Beschäftigten keimt jedoch Hoffnung auf eine Lösung auf. „Es deutet jetzt alles darauf hin, dass es eine schnelle Entscheidung gibt. Wir haben auch Signale, dass die Wettbewerbsbehörden erkennen, wie wichtig der Erhalt von Niki ist“, sagte Betriebsratschef Stefan Tankovits am Freitag.

Air Berlin – schneller Aufstieg, jahrelange Turbulenzen Die Anfänge Vor 37 Jahren hob der erste Air-Berlin-Flieger ab. Alles begann mit alliierten Sonderrechten zur Landung im geteilten Berlin. Gegründet wurde Air Berlin als Chartergesellschaft durch den Ex-Pan-Am-Pilot Kim Lundgren. Der Erstflug ging am 28. April 1979 von Tegel nach Mallorca. Die Flotte umfasste zunächst zwei Maschinen. Nach der Wende wuchs Air Berlin zur Nummer Zwei am Himmel über Deutschland heran, doch inzwischen steckt die Fluglinie seit Jahren in der Krise.

1990er-Jahre 1991: Im April kauft der LTU-Manager Joachim Hunold die Mehrheit der Anteile. Es gibt kurz darauf 15 Flüge pro Tag. Air Berlin expandiert und stationiert zunehmend auch Flugzeuge auf Regionalflughäfen. 1998: Mit dem Mallorca Shuttle Einstieg ins Linienfluggeschäft.

2004-2007 2004: Einstieg bei der Fluggesellschaft Niki des früheren Rennfahrers Niki Lauda 2006: Börsengang und Kauf der Fluggesellschaft dba 2007: Kauf des Ferienfliegers LTU, damit auch Interkontinentalflüge

2008 2008: Air Berlin rutscht in die roten Zahlen, legt das erste Sparprogramm auf: Strecken fallen weg, Flugzeuge werden ausgemustert. Die Übernahme des Ferienfliegers Condor scheitert.

2010 Air Berlin kündigt für 2012 den Eintritt in das Luftfahrtbündnis Oneworld an.

2011 Hunold wirft das Handtuch, Hartmut Mehdorn übernimmt. Ein weiteres Sparprogramm soll das operative Ergebnis um 200 Millionen Euro verbessern. 18 der 170 Maschinen werden verkauft.

2012 Die arabische Staatsairline Etihad erhöht ihren Anteil von knapp 3 auf 29,2 Prozent und stützt die Airline mit einem 255-Millionen-Dollar-Kredit. Ein neues Sparprogramm beginnt. Der Verkauf des Vielfliegerprogramms an Großaktionär Etihad bringt nur vorübergehend wieder schwarze Zahlen.

2013 Wolfgang Prock-Schauer wird Vorstandschef und verschärft das von Mehdorn im Vorjahr aufgelegte neue Sparprogramm. Jeder zehnte Arbeitsplatz fällt weg, die Flotte schrumpft auf 142 Maschinen. 400 Millionen Euro sollen bis Ende 2014 eingespart werden.

2015 Im Februar löst Stefan Pichler den glücklosen Prock-Schauer ab. Air Berlin macht 447 Millionen Euro Verlust - so viel wie nie.

2016 Nach einem juristischen Tauziehen kann Air Berlin den größten Teil der wichtigen Gemeinschaftsflüge mit Etihad weiter anbieten. Die Zahlen bessern sich nicht. Gespräche mit Lufthansa über einen Verkauf von Geschäftsteilen beginnen. Mit einem tiefgreifenden Umbau und der Streichung von bis zu 1200 Arbeitsplätzen will Air Berlin seine Krise überwinden.

2017 Air Berlin bekommt einen neuen Chef. Der Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird Vorstandschef. Air Berlin führt ihren Flugbetrieb in zwei getrennten Geschäftsfeldern weiter: Langstreckenflüge und Städteverbindungen in Europa werden zusammengefasst, Urlaubsflüge unter der Marke Niki geführt. Lufthansa erklärt sich bereit, Air Berlin zu übernehmen, wenn der Großaktionär Etihad zuvor die Schulden übernähme.

15. August 2017 Air Berlin meldet Insolvenz an. Zuvor hatte Etihad seine finanzielle Unterstützung eingestellt. Ein 150-Millionen-Euro-Kredit des Bundes soll den Flugbetrieb zunächst sichern.

In Wien kursieren Spekulationen, dass Niki künftig für die Lufthansa-Billigtochter Eurowings fliegen soll. Dafür gab es am Freitag zunächst aber keine Bestätigung. Bekannt ist, dass sich der deutsche Marktführer Lufthansa einen großen Teil der Flugzeuge von Air Berlin sichern will. Interesse an der österreichischen Airline haben aber auch andere Unternehmen angemeldet, unter anderem die britische Billigfluglinie Easyjet und der Touristikkonzern Tui.

Gerüchte über Übernahmen wollte Niki-Betriebsratschef Tankovits nicht kommentieren. Er sagte am Freitag nur: „Uns ist jede Übernahme recht, die unsere Arbeitsplätze und den Standort sichert.“ Im Gegensatz zu Air Berlin war der österreichische Ferienflieger in der Vergangenheit profitabel. Das Unternehmen gilt als gut geführt und kann mit niedrigen Kosten und attraktiven Landerechten, sogenannten Slots, am Flughafen Düsseldorf punkten. Der Umsatz betrug 2014 knapp 456 Millionen Euro. Geschäftsführer ist der ehemalige Air-Berlin-Pilot Oliver Lackmann.

In österreichischen Regierungskreisen wurde bereits angedeutet, notfalls, ähnlich wie in Deutschland, Niki mit einem Übergangskredit aus der Patsche helfen zu wollen. Verkehrsminister Jörg Leichtfried sagte dem ORF: „Ich möchte zweierlei garantiert haben: Erstens, dass die Arbeitsplätze in Österreich gesichert sind und zweitens, dass die, die jetzt von Österreich in den Urlaub fahren. gut dorthin kommen und wieder zurückkommen. Dann ist natürlich auch zu überlegen, was tut dem Standort Wien gut, was tut unseren luftfahrtpolitischen Interessen gut.“ Er ergänzte: „Hauptsache ist: Wir können den Standort auch so sichern.“

Am Freitagvormittag fand auf dem Wiener Flughafen eine Betriebsversammlung statt. „Nach der Insolvenz von Air Berlin gibt es viel Frust und Wut. Die Air Berlin muss handeln, aber es geht um viel mehr als darum, Gläubiger zu befriedigen – es geht um unsere Arbeitsplätze. Egal, wie das weitere Szenario ausschauen wird, wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet", sagte Tankovits vor rund 200 Mitarbeitern.