 Air Berlin: Insolvenz überrascht Passagiere und Mitarbeiter

Verwaiste Schalter in Düsseldorf Allein 2016 flogen demnach mehr als 7,5 Millionen Passagiere mit Air Berlin von Düsseldorf aus in die Welt.

DüsseldorfUm 13:45 Uhr deutet in der Abflughalle des Düsseldorfer Flughafens nichts darauf hin, dass Air Berlin an einem Wendepunkt seiner Firmengeschichte steht. Rund 40 Minuten zuvor hatte die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft mitten in der Urlaubszeit Insolvenz angemeldet.

In Düsseldorf ist der „Priority Check-in“ geschlossen. Der Bereich vor den Schaltern, an denen Passagiere normalerweise ihr Gepäck aufgeben, ist mit Absperrbändern so eingeteilt, dass sich locker 200 Passagiere anstellen könnten. Die letzten beiden Fluggäste verlassen den Schalter, ehe der Bereich leer ist. „Ich würde Sie dann auch bitten, zu gehen.“ Die Worte des geschätzt zwei Meter großen Security-Mitarbeiters sind nicht ganz so freundlich, eher bestimmt.

Air Berlin – schneller Aufstieg, jahrelange Turbulenzen Die Anfänge Vor 37 Jahren hob der erste Air-Berlin-Flieger ab. Alles begann mit alliierten Sonderrechten zur Landung im geteilten Berlin. Gegründet wurde Air Berlin als Chartergesellschaft durch den Ex-Pan-Am-Pilot Kim Lundgren. Der Erstflug ging am 28. April 1979 von Tegel nach Mallorca. Die Flotte umfasste zunächst zwei Maschinen. Nach der Wende wuchs Air Berlin zur Nummer Zwei am Himmel über Deutschland heran, doch inzwischen steckt die Fluglinie seit Jahren in der Krise.

1990er-Jahre 1991: Im April kauft der LTU-Manager Joachim Hunold die Mehrheit der Anteile. Es gibt kurz darauf 15 Flüge pro Tag. Air Berlin expandiert und stationiert zunehmend auch Flugzeuge auf Regionalflughäfen. 1998: Mit dem Mallorca Shuttle Einstieg ins Linienfluggeschäft.

2004-2007 2004: Einstieg bei der Fluggesellschaft Niki des früheren Rennfahrers Niki Lauda 2006: Börsengang und Kauf der Fluggesellschaft dba 2007: Kauf des Ferienfliegers LTU, damit auch Interkontinentalflüge

2008 2008: Air Berlin rutscht in die roten Zahlen, legt das erste Sparprogramm auf: Strecken fallen weg, Flugzeuge werden ausgemustert. Die Übernahme des Ferienfliegers Condor scheitert.

2010 Air Berlin kündigt für 2012 den Eintritt in das Luftfahrtbündnis Oneworld an.

2011 Hunold wirft das Handtuch, Hartmut Mehdorn übernimmt. Ein weiteres Sparprogramm soll das operative Ergebnis um 200 Millionen Euro verbessern. 18 der 170 Maschinen werden verkauft.

2012 Die arabische Staatsairline Etihad erhöht ihren Anteil von knapp 3 auf 29,2 Prozent und stützt die Airline mit einem 255-Millionen-Dollar-Kredit. Ein neues Sparprogramm beginnt. Der Verkauf des Vielfliegerprogramms an Großaktionär Etihad bringt nur vorübergehend wieder schwarze Zahlen.

2013 Wolfgang Prock-Schauer wird Vorstandschef und verschärft das von Mehdorn im Vorjahr aufgelegte neue Sparprogramm. Jeder zehnte Arbeitsplatz fällt weg, die Flotte schrumpft auf 142 Maschinen. 400 Millionen Euro sollen bis Ende 2014 eingespart werden.

2015 Im Februar löst Stefan Pichler den glücklosen Prock-Schauer ab. Air Berlin macht 447 Millionen Euro Verlust - so viel wie nie.

2016 Nach einem juristischen Tauziehen kann Air Berlin den größten Teil der wichtigen Gemeinschaftsflüge mit Etihad weiter anbieten. Die Zahlen bessern sich nicht. Gespräche mit Lufthansa über einen Verkauf von Geschäftsteilen beginnen. Mit einem tiefgreifenden Umbau und der Streichung von bis zu 1200 Arbeitsplätzen will Air Berlin seine Krise überwinden.

2017 Air Berlin bekommt einen neuen Chef. Der Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird Vorstandschef. Air Berlin führt ihren Flugbetrieb in zwei getrennten Geschäftsfeldern weiter: Langstreckenflüge und Städteverbindungen in Europa werden zusammengefasst, Urlaubsflüge unter der Marke Niki geführt. Lufthansa erklärt sich bereit, Air Berlin zu übernehmen, wenn der Großaktionär Etihad zuvor die Schulden übernähme.

15. August 2017 Air Berlin meldet Insolvenz an. Zuvor hatte Etihad seine finanzielle Unterstützung eingestellt. Ein 150-Millionen-Euro-Kredit des Bundes soll den Flugbetrieb zunächst sichern.

Air Berlin ist seit Jahren die wichtigste Fluglinie am Düsseldorfer Airport. Auf sie entfallen nach Angaben des Flughafens rund 30 Prozent des Geschäfts in Düsseldorf. Allein 2016 flogen demnach mehr als 7,5 Millionen Passagiere mit Air Berlin von Düsseldorf aus in die Welt. Nun aber hat die Fluggesellschaft am Dienstag Insolvenzantrag gestellt. Ihr Großaktionär und Geldgeber Etihad Airways hatte ihr zuvor den Geldhahn zugedreht. Der komplette Flugbetrieb solle mit Hilfe eines 150 Millionen Euro schweren Überbrückungskredits der Staatsbank KfW weitergehen.

Am Schalter blickt man kurz nach Bekanntwerden der Nachricht in ahnungslose und überraschte, Augenpaare der Mitarbeiter am Schalter. „Davon wusste ich bislang noch nichts“, „Seit wann das?“ und „Viel kann ich Ihnen dazu nicht sagen, ehrlich nicht“, lauten die Aussagen. Während ein Mitarbeiter überrascht googelt, ob die Nachricht denn stimmt, informiert seine Kollegin direkt ungefragt, dass sie dazu keinerlei Auskünfte geben werden. Stattdessen wird ein Zettel ausgehändigt, auf dem die Telefonnummer der Beschwerdehotline gedruckt ist.

Bei den Passagieren war die Nachricht am frühen Nachmittag noch nicht angekommen. Diejenigen, die in der Schlange vor dem Infoschalter stehen, sorgen sich eher um einen gestrichenen Flug nach München.

Auf seiner Webseite versucht das Unternehmen, die Kunden zu beruhigen. Alle gebuchten blieben Tickets gültig. Auch die Flugpläne würden nicht geändert, hieß es am Dienstagnachmittag auf der Internet-Seite von Air Berlin. Alle Flüge von Air Berlin und ihrer Tochter Niki fänden wie geplant statt. Zudem seien auch alle vorgesehenen Flüge weiterhin buchbar, teilte die Fluggesellschaft mit.

Der Airport Düsseldorf will die insolvente Fluggesellschaft bei ihren Restrukturierungsbemühungen unterstützen. „Gemeinsam mit der Air Berlin konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Fluggeschäft an unserem Standort auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten“, sagte der Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports, Thomas Schnalke. Der Flughafen stehe in engem Kontakt mit der Airline.

Viele Passagiere machen sich trotzdem Sorgen, so etwa ein älteres Ehepaar – auch wenn es nicht selbst betroffen ist. „Unser Sohn hat für Herbst einen Flug mit Air Berlin gebucht. Da waren wir noch skeptisch und haben ihm gesagt, dass das riskant ist. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass so eine große Fluggesellschaft insolvent geht. Er hat ja sowieso nicht so viel Geld.“ Ob er fliegen kann, ob er im Fall der Fälle immerhin Geld zurückbekommen würde – alles Fragen, auf die es heute am Air-Berlin-Schalter noch keine Antworten gab.

Andere Kunden dagegen zeigen sich entspannter. „Ich hab auf der Website gecheckt, ob mein Flug geht, da stand, dass alles planmäßig laufen wird“, sagt Marko Koslowski, der nach Kopenhagen fliegen will. „Daher gehe ich erstmal davon aus, und lasse alles auf mich zukommen.“

Mit Material von dpa und Reuters.