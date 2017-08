Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Experte: Alternativbeförderung sichern oder Flugpreis erstatten

Was ist, wenn der Flug über eine Partner-Airline von Air Berlin gebucht wurde?

Sie stünde im Falle einer Insolvenz in der Verantwortung, sagt Adrian Kreller, Experte beim Fluggasthelfer-Portal Airhelp. Die Airline müsste für eine Alternativbeförderung sorgen oder den Preis für den Flug erstatten.

Gibt es weiterhin Entschädigung bei Flugverspätungen?

Grundsätzlich ja. Von Flugverspätungen oder -ausfällen betroffene Passagiere besitzen weiterhin das Recht auf eine Entschädigungszahlung in Höhe von bis zu 600 Euro. Die Höhe der Entschädigungszahlungen ist dabei abhängig von der Länge der Verspätung am Zielort, der Flugdistanz sowie des Grundes für die Verspätung oder den Ausfall.

Betroffene Passagiere können ihren Entschädigungsanspruch bis zu drei Jahre nach ihrem Flugtermin durchsetzen. Schwierig wird es allerdings, wenn Air Berlin wegen der Insolvenz den Flugbetrieb nach drei Monaten einstellt. Dann wird womöglich nur noch nach einer Quote aus der Insolvenzmasse gezahlt.