 Air Berlin: Lufthansa plant Hauptstadt-Langstrecke

FrankfurtDie Lufthansa will nach Informationen aus Unternehmenskreisen Langstreckenflüge von Air Berlin übernehmen. Geplant sei, Verbindungen von Berlin und von Düsseldorf aus weiter zu bedienen, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

Insgesamt wolle die Lufthansa für ihre Billigtochter Eurowings etwa ein Dutzend der 17 Langstreckenmaschinen der insolventen Konkurrentin übernehmen. „Die Planungen sehen vor, dass zwei der Flugzeuge in Berlin und bis zu zehn in Düsseldorf stationiert werden“, ergänzte der Insider. Von der Hauptstadt solle eine Verbindung zur US-Ostküste angeboten werden. „Die Ziele New York und Washington stehen ganz oben auf der Liste der potenziellen Ziele.“

Insgesamt bietet die Lufthansa Insidern zufolge für bis zu 90 der rund 140 Maschinen, den Ferienflieger Nikki eingeschlossen. Damit würden bis zu 3000 der insgesamt 8600 Beschäftigten zum deutschen Marktführer wechseln, und zwar ausschließlich fliegendes Personal. „Im jetzt vorliegenden Konzept geht es um die Crews“, sagte der Insider.

Air Berlin tat sich schwer damit, ein profitables Langstreckengeschäft aufzubauen. Dafür war die Flotte mit 17 Jets zu klein. Zudem waren auf den Verbindungen von und nach Berlin Geschäftsreisende, die sehr viel für ein Ticket ausgeben, rar. Wegen massiver operativer Probleme am Flughafen Tegel gab Air Berlin jüngst bei Langstreckenflügen Düsseldorf den Vorrang.

Interesse an einem Kauf von Air Berlin bekundet auch Ryanair. Allerdings ist der Billigflieger nach den Worten von Marketingchef Kenny Jacobs nur an Teilen der insolventen Fluggesellschaft interessiert. „Wir interessieren uns für einige Vermögenswerte von Air Berlin, hauptsächlich die Routen, die wir betreiben könnten“, sagte Jacobs am Dienstag in Dublin.

Ryanair-Chef Michael O'Leary hatte dagegen in der vergangenen Woche erklärt, eine komplette Übernahme von Air Berlin in Betracht zu ziehen. Der Lufthansa-Rivale hatte kritisiert, eine Zerschlagung von Air Berlin sei in einem „abgekarteten Spiel“ eingefädelt worden, damit sich die Lufthansa einen großen Teil der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft einverleiben könne. Am Mittwoch will O'Leary auf einer Pressekonferenz in Berlin Stellung nehmen.

Air Berlin sammelt noch bis Mitte September Offerten für eine teilweise oder ganze Übernahme. Die Airline wolle den Investorenprozess zügig abschließen, erklärte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Anfrage von Reuters. „Kaufinteressenten haben bis zum 15. September 2017 Gelegenheit, ihre Angebote abzugeben“, ergänzte er. Am Montag hatten Insider gegenüber Reuters und anderen Medien erklärt, geplant sei ein Ende der Angebotsfrist zwei Tage früher am 13. September und womöglich eine Entscheidung zu den Offerten im Gläubigerausschuss am 15. September.