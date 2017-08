 Air Berlin: Trübe Aussicht für geschädigte Passagiere

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Air Berlin

DüsseldorfNicht erst seit der Insolvenz steht Air Berlin in den Schlagzeilen. Schon länger klagen Kunden über zahlreiche Flugverspätungen und -ausfälle. Passagiere haben in solchen Fällen Anspruch auf Entschädigung. Ob die Krisen-Airline die jetzt aber noch auszahlen kann, ist unwahrscheinlich. Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen – mit oftmals unerfreulichen Antworten.

Gibt es weiterhin Entschädigungen bei Flugverspätungen?

Grundsätzlich ja. Wenn sich Flüge verspäten oder sogar komplett ausfallen, haben Passagiere – gemäß der Europäischen Fluggastverordnung – Anspruch auf eine Entschädigungszahlung. Und dieser Anspruch gilt weiterhin, auch wenn Air Berlin insolvent ist. Bis zu 600 Euro bekommen Passagiere – abhängig von der Dauer, dem Grund der Verspätung und der Flugdistanz.

Air Berlin – schneller Aufstieg, jahrelange Turbulenzen Die Anfänge Vor 37 Jahren hob der erste Air-Berlin-Flieger ab. Alles begann mit alliierten Sonderrechten zur Landung im geteilten Berlin. Gegründet wurde Air Berlin als Chartergesellschaft durch den Ex-Pan-Am-Pilot Kim Lundgren. Der Erstflug ging am 28. April 1979 von Tegel nach Mallorca. Die Flotte umfasste zunächst zwei Maschinen. Nach der Wende wuchs Air Berlin zur Nummer Zwei am Himmel über Deutschland heran, doch inzwischen steckt die Fluglinie seit Jahren in der Krise.

1990er-Jahre 1991: Im April kauft der LTU-Manager Joachim Hunold die Mehrheit der Anteile. Es gibt kurz darauf 15 Flüge pro Tag. Air Berlin expandiert und stationiert zunehmend auch Flugzeuge auf Regionalflughäfen. 1998: Mit dem Mallorca Shuttle Einstieg ins Linienfluggeschäft.

2004-2007 2004: Einstieg bei der Fluggesellschaft Niki des früheren Rennfahrers Niki Lauda 2006: Börsengang und Kauf der Fluggesellschaft dba 2007: Kauf des Ferienfliegers LTU, damit auch Interkontinentalflüge

2008 2008: Air Berlin rutscht in die roten Zahlen, legt das erste Sparprogramm auf: Strecken fallen weg, Flugzeuge werden ausgemustert. Die Übernahme des Ferienfliegers Condor scheitert.

2010 Air Berlin kündigt für 2012 den Eintritt in das Luftfahrtbündnis Oneworld an.

2011 Hunold wirft das Handtuch, Hartmut Mehdorn übernimmt. Ein weiteres Sparprogramm soll das operative Ergebnis um 200 Millionen Euro verbessern. 18 der 170 Maschinen werden verkauft.

2012 Die arabische Staatsairline Etihad erhöht ihren Anteil von knapp 3 auf 29,2 Prozent und stützt die Airline mit einem 255-Millionen-Dollar-Kredit. Ein neues Sparprogramm beginnt. Der Verkauf des Vielfliegerprogramms an Großaktionär Etihad bringt nur vorübergehend wieder schwarze Zahlen.

2013 Wolfgang Prock-Schauer wird Vorstandschef und verschärft das von Mehdorn im Vorjahr aufgelegte neue Sparprogramm. Jeder zehnte Arbeitsplatz fällt weg, die Flotte schrumpft auf 142 Maschinen. 400 Millionen Euro sollen bis Ende 2014 eingespart werden.

2015 Im Februar löst Stefan Pichler den glücklosen Prock-Schauer ab. Air Berlin macht 447 Millionen Euro Verlust - so viel wie nie.

2016 Nach einem juristischen Tauziehen kann Air Berlin den größten Teil der wichtigen Gemeinschaftsflüge mit Etihad weiter anbieten. Die Zahlen bessern sich nicht. Gespräche mit Lufthansa über einen Verkauf von Geschäftsteilen beginnen. Mit einem tiefgreifenden Umbau und der Streichung von bis zu 1200 Arbeitsplätzen will Air Berlin seine Krise überwinden.

2017 Air Berlin bekommt einen neuen Chef. Der Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird Vorstandschef. Air Berlin führt ihren Flugbetrieb in zwei getrennten Geschäftsfeldern weiter: Langstreckenflüge und Städteverbindungen in Europa werden zusammengefasst, Urlaubsflüge unter der Marke Niki geführt. Lufthansa erklärt sich bereit, Air Berlin zu übernehmen, wenn der Großaktionär Etihad zuvor die Schulden übernähme.

15. August 2017 Air Berlin meldet Insolvenz an. Zuvor hatte Etihad seine finanzielle Unterstützung eingestellt. Ein 150-Millionen-Euro-Kredit des Bundes soll den Flugbetrieb zunächst sichern.

Was soll ich tun, wenn ich jetzt noch offene Forderungen gegen Air Berlin habe?

„Auf jeden Fall versuchen, sie geltend zu machen“, sagt Ronald Schmid, Reiserechtler beim Verbraucherschutzportal Fairplane. Kunden, die von Flugausfällen oder -verspätungen betroffen sind, können ihre Forderungen direkt bei Air Berlin einreichen oder aber Inkasso-Portale wie Fairplane oder Flightright damit beauftragen. Der Vorteil solcher Plattformen: Sie arbeiten mit Juristen zusammen und können auf die Airlines einen größeren Druck ausüben als Einzelpersonen.

Fest steht: Dem Kunden entstehen keine Nachteile, wenn er seine Forderungen einreicht. Bei den Portalen etwa fällt eine Provision erst dann an, wenn der Anspruch erfolgreich durchgesetzt wurde.

Wie sind die Erfolgsaussichten?

Darüber kann nur spekuliert werden. Es ist allerdings zu befürchten, dass die Entschädigungszahlungen in der Insolvenzmasse aufgehen und der Kunde am Ende gar kein Geld oder nur einen Teil zurückbekommt. „Air Berlin wird schleppend bis gar nicht bezahlen“, schätzt Reiserechtler Schmid. Aufgrund der zahlreichen Verspätungen in den vergangenen Monaten – und den daraus resultierenden Entschädigungsforderungen – sei die Verwaltung bei Air Berlin „schon jetzt völlig überlastet“. Ob Air Berlin die Entschädigungszahlungen leisten wird oder kann, darauf äußerte sich die Airline auf Handelsblatt-Anfrage bis zum Nachmittag nicht. Auch die Kommunikationsabteilung scheint überlastet.

Es ist davon auszugehen, dass die aktuell vorhandenen Gelder zunächst für den laufenden Flugbetrieb genutzt werden und zuerst die Schulden bei den großen Gläubigern, etwa bei Hauptaktionär Etihad, bezahlt werden. „Am Ende werden deshalb viele Passagiere leer ausgehen“, befürchtet Schmid. Trotz der eher schlecht erscheinenden Aussichten, sollten Kunden ihre Ansprüche dennoch geltend machen. Denn zu verlieren gibt es nichts. Und womöglich kann Air Berlin noch einen Teil der offenen Forderungen begleichen.

Sollte man weiterhin bei Air Berlin ein Ticket buchen?

Eher nicht – zumindest unter finanziellen Gesichtspunkten. Falls die Airline in Folge der Insolvenz den Flugbetrieb einstellt, verlieren die Tickets ihre Gültigkeit. Buchungsgäste werden damit automatisch zu Massengläubigern und sehen von ihrem Geld meist nur einen Bruchteil wieder. Zudem ist noch unklar, ob Air Berlin ab Mitte November – so lange soll der Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro den Flugbetrieb sichern – überhaupt noch Flüge anbieten wird.