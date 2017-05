 Air France-KLM: Kein Interesse an Alitalia-Übernahme mehr

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Jean-Marc Janaillac Der Air-France-KLM-Chef ist gegen die Übernahme von Alitalia. (Foto: Reuters)

ParisAir France-KLM hat ein erneutes Engagement bei der angeschlagenen italienischen Fluggesellschaft Alitalia ausgeschlossen. Der Chef von Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, sagte bei der Hauptversammlung des französisch-niederländischen Konzerns, die Erfahrungen der Vergangenheit seien nicht sehr ermutigend.

Ein direktes Engagement in Italien solle es nicht mehr geben, zumal Alitalia daheim, in Europa und auf der Langstrecke Marktanteile verloren habe. „Wir werden sehen, was passiert.“

Air France-KLM war früher an Alitalia beteiligt. Eine Übernahme scheiterte allerdings 2008 nach zähen Verhandlungen mit den italienischen Gewerkschaften. Alitalia steht derzeit wieder unter Sonderverwaltung und ist nahe an einer Pleite, nachdem die Mitarbeiter der Airline einen Restrukturierungsplan blockiert haben.

Zahlreiche andere Fluggesellschaften wie Easyjet haben zuletzt bereits abgewinkt und wollen Alitalia nicht schlucken.