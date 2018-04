Aktionärstreffen Nestlé-Chef bittet die Aktionäre um Geduld

Auf der Generalversammlung wirbt Nestlé-Chef Ulf Mark Schneider für die Erneuerung des Konzerns – und löst ein Versprechen ein.

„2017 war ein Jahr des Wandels, ein intensives und anstrengendes Jahr, das Nestlé gut auf die Zukunft vorbereitet.“ (Foto: AP) Nestlé-Chef Ulf Mark Schneider

LausanneUlf Mark Schneider hält sein Wort: Vergangenes Jahr hatte der damals neue Nestlé-Chef versprochen, seine Französischkenntnisse zu verbessern. „Von daher freue ich mich, meine Ansprache heute in Französisch zu halten“, sagte der Manager auf der Generalversammlung des Nahrungsmittelkonzerns in Lausanne. Vor den rund 2000 Aktionären warb Schneider für den Konzernumbau und bat sie um Geduld.

Schneider hatte im Januar des vergangenen Jahres die Leitung von Nestlé übernommen. „2017 war ein Jahr des Wandels, ein intensives und anstrengendes Jahr, das Nestlé gut auf die Zukunft vorbereitet“, sagte der Konzernchef.

Nestlé hatte im vergangenen Jahr zwar einen Milliardengewinn ausgewiesen. Doch der Nahrungsmittelgigant bekommt den Wandel der Branche zu spüren – und hängt nach Ansicht von Kritikern der Konkurrenz häufig hinterher. Zwar konnten die Schweizer ihren Umsatz auf fast 90 Milliarden Franken steigern. Doch das organische Umsatzwachstum blieb mit 2,4 Prozent hinter den Erwartungen.

„Obwohl wir beim organischen Wachstum unser Ziel verfehlt haben, zählten wir auch hier zu den Spitzenreitern unseres Sektors“, verteidigte sich Verwaltungsratschef Paul Bulcke.

Der belgische Manager begann die Versammlung mit einem Moment der Stille für den langjährigen Nestlé-Generaldirektor Helmut Maucher, der im März verstorben war. In seiner Rede beschwor Bulcke die langfristige Ausrichtung des Unternehmens, warb aber zugleich für den Umbaukurs der Konzernleitung um CEO Schneider. „Ihre Entschlossenheit, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen und weiter in die Entwicklung von Nestlé zu investieren, wird vom Verwaltungsrat uneingeschränkt unterstützt“.

Firmenchef Ulf Mark Schneider hatte im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Deals den Konzern umgebaut. So trennten sich die Schweizer vom Süßwarengeschäft in den USA. Investiert wird stattdessen in Wachstumsfelder wie Kaffee, Tiernahrung, Babykost und Wasser. Nestlé erwarb etwa den Nahrungsergänzungsmittelhersteller Atrium Innovations oder die Kaffeehauskette Blue Bottled Coffee.

Die neuen Marken werden Nestlé zu neuen Perspektiven und zusätzlichem Know-how verhelfen, so Schneider. Zugleich warb der Nestlé-Chef um Geduld: Die ersten Früchte der Investitionen seien erst in 12 bis 18 Monaten zu erwarten.

Wichtige Aktionäre wie der aktivistische Investor Dan Loeb hatte Nestlé beim Umbau zu „größerer Eile“ gedrängt. Auch der deutsche Fondsmanager Bert Flossbach fordert Veränderungen: Schneider müsse nicht nur bei den Innovationen Erfolge vorweisen, sagte er dem Handelsblatt. „Er muss auch an die vielen Besitzstände ran, die sich in den Erfolgsjahren aufgebaut haben“.

Das ist das Marken-Imperium von Nestlé Die Gründung 1 von 16 1866 gründete Henri Nestlé, ein Schweizer Apotheker deutscher Herkunft, die Farine Lactée Henri Nestlé lk.A.. Als Logo wählte er sein eigenes Familienwappen, den Vogel bei der Brutpflege – Nestlé bedeutet im Schwäbischen „kleines Nest“. Unternehmensname und -logo blieben in der gesamten Firmengeschichte, über alle Fusionen und Zukäufe hinweg, unverändert. Säuglingsnahrung 2 von 16 1867 erfand Nestlé ein Verfahren, um ein lösliches Milchpulver herzustellen, welches als Muttermilchersatz verwendet werden konnte. Der Vertrieb als „Nestle's Kindermehl“ lief an. Dem Geschäft mit Säuglingsnahrung bleibt der Konzern bis heute treu: 2007 übernahm Nestlé für 5,5 Milliarden US-Dollar den US-amerikanischen Kindernahrungshersteller Gerber vom Pharmakonzern Novartis. Damit stieg Nestlé im Bereich Säuglingsnahrung vom Marktführer in den USA auch zur weltweiten Nummer eins auf. Milchprodukte 3 von 16 Auch das Geschäft mit Milchprodukten begleitet Nestlé bis heute. Die erste Übernahme war 1898 ein Milchpulverwerk in Norwegen, 1905 fusionierte Nestlé mit der Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Zum Jahresende 2006 begann Nestlé ein Joint Venture mit dem französischen Milchkonzern Lactatis, Hersteller von Marken wie Le Président. Nestlé behauptete sich durch diesen Schachzug als Nummer eins der weltweiten Milchindustrie. Kaffee und andere Getränke 4 von 16 Ein weiterer Durchbruch gelang Nestlé 1938: Das Unternehmen erfand ein Verfahren zur industriellen Herstellung löslichen Kaffees und begann diesen unter der Marke Nescafé zu vertreiben. Der Vertrieb der seit 2010 boomenden Kaffeekapseln und Kapselmaschinen fällt dem innerhalb des Nestlé-Konzerns eigenständig agierenden Unternehmen Nespresso zu. Das Geschäft mit „Getränken in flüssiger und Pulverform“ macht heute den größten Anteil am Unternehmensumsatz Nestlés aus. Das Gemeinschaftsunternehmen Beverage Partners Worldwide (BPW) mit Coca-Cola ist für den Vertrieb von Tee-Getränken mit Fokus auf Europa und Kanada zuständig. Kritik an Nespresso 5 von 16 Die NGO Solidar Suisse kritisierte Nespresso 2011 dafür, als größter Kaffeehändler der Welt keinen fair gehandelten Kaffee anzubieten und parodierte die populären Werbevideos mit George Clooney. Nespresso wies die Vorwürfe zurück. Cerealien 6 von 16 Mit dem US-Lebensmittelhersteller General Mills gründete Nestlé in den 1990er-Jahren das 50/50-Joint-Venture Cereal Partners Worldwide (CPW). Das Gemeinschaftsunternehmen bedient den Markt für Frühstücksgetreideprodukte außerhalb der USA. Fertigprodukte 7 von 16 1947 fusionierte Nestlé mit der Maggi AG. Neben Brühwürfeln und Flüssigwürze werden unter dem Namen Maggi bis heute vor allem Instantsuppen- und Gerichte vertrieben. Andere bekannte Nestlé-Marken der Fertigsparte sind beispielsweise der Nudelproduzent Buitoni und die Öl- und Soßenmarke Thomy.

Auf ein anderes Thema ging Schneider dagegen nicht ein: Seit Wochen liegt Nestlé mit dem Einkaufsverbund Agecore im Clinch. Nestlé-Kunden wie Edeka oder die Schweizer Coop-Gruppe bestellen eine ganze Reihe von Artikeln nicht nach, um Nestlé zu einem Rabatt zu zwingen. Die Fronten zwischen beiden Seiten hatten sich zuletzt verhärtet.