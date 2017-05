Knöllchen auf Supermarktparkplätzen Immer mehr Läden lassen ihre Parkplätze von privaten Firmen überwachen. (Foto: dpa)

DüsseldorfAuf manchen deutschen Supermarktparkplätzen weht zurzeit ein rauer Wind. Wer dort zu lange parkt oder auch nur vergisst, eine Parkscheibe ins Auto zu legen, muss mit teuren Knöllchen rechnen. Schon das Überschreiten der Parkzeit um wenige Minuten kann 30 Euro kosten. Manchmal wird das Auto sogar abgeschleppt. Als „moderne Wegelagerei“ empfinden das viele Betroffene. Die Händler verteidigen ihr Handeln dagegen als Notwehr.

Fakt ist: Die großen deutschen Supermarktketten und Discounter – egal ob Aldi, Edeka, Lidl, Rewe oder Real – lassen immer häufiger ihre Parkplätze von Privatfirmen überwachen. Das berichtet etwa das auf Parkplatzbewirtschaftung spezialisierte Unternehmen Park & Control. Betroffen sind vor allem Supermärkte in der Nähe von S-Bahnhöfen oder in der Innenstadt. Nach Aussagen der Unternehmen ist es ein Versuch, der Flut unerwünschter Dauerparker Herr zu werden.

„Bei der absoluten Mehrheit der Parkplätze haben wir keine Bewirtschaftung. Ausnahmefälle sind Märkte, wo wir ein massives Problem mit Dauerparkern haben“, berichtet etwa ein Rewe-Sprecher. Das Unternehmen könne nicht einfach zusehen, wenn Pendler oder die Mitarbeiter benachbarter Büros die Kundenparkplätze belegten. „Wenn unsere Parkplätze zugeparkt sind, fahren die Kunden irgendwann zu den Wettbewerbern.“ Ganz ähnlich argumentieren die anderen Unternehmen.

In solchen Fällen beauftragen die Supermarktketten oder die Vermieter der Ladenlokale gerne Unternehmen wie Park & Control oder Playfair-Parking mit der Überwachung der Stellplätze. Rechtlich ist das grundsätzlich völlig in Ordnung, solange mit Schildern deutlich auf die Parkbedingungen und die Folgen von Zuwiderhandlungen hingewiesen wird. Das Gleiche gilt für das Kassieren einer Strafe für überlanges Parken oder das Fehlen einer Parkscheibe, wie etwa der Rechtsschutzversicherer Arag betont. Schließlich handelt es sich bei den Parkplätzen um privaten Grundbesitz.

Doch sorgt dieses Vorgehen inzwischen für viel böses Blut. Der Berliner Rechtsanwalt Thomas Hollweck, der sich ausgiebig mit dem Problem beschäftigt hat, glaubt: „Viele Händler wissen gar nicht, wie schlecht das bei Kunden ankommt.“ Das Konfliktpotenzial sei besonders groß, wenn eine Parkscheibenpflicht an einem Parkplatz neu eingeführt werde.

Ein Beispiel dafür ist Hans-Christian Vogt aus dem schleswig-holsteinischen Busdorf. Als er vor rund sechs Wochen wieder einmal in einem Einkaufscenter in der Nachbargemeinde einkaufte, übersah er die Neuregelung und fand nach dem Shoppen ein Knöllchen über 30 Euro an der Windschutzscheibe. Eine Bitte um Kulanz verhallte bei der Überwachungsfirma wie beim Laden ungehört. „Das ist für mich Abzocke“, ärgert sich der Norddeutsche, er will künftig einen Bogen um das Geschäft machen.