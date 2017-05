Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Teure Knöllchen

Ärger scheint nicht zuletzt durch die Art programmiert, wie das Vertragsverhältnis zwischen Überwachungsfirmen und Parkplatzbesitzern geregelt wird. Oft ist die Überwachung für die Parkplatzbesitzer kostenlos. Das heißt: Geld verdient das Überwachungsunternehmen durch die „Knöllchen“ bei Verstößen gegen die Parkvorschriften. Das dürfte nicht gerade ein kulantes Vorgehen fördern.

Die Überwachungsfirmen sehen das naturgemäß anders. „Die Autofahrer müssen einfach nur die Parkscheibe auslegen, das ist nicht viel verlangt“, meint Tilman Kube von Park & Control. Dass die Knöllchen auf dem Supermarktparkplatz oft teurer sind als im normalen Straßenraum, rechtfertigt er mit den hohen Kosten. „Private Unternehmen der Parkraumüberwachung müssen kostendeckend arbeiten. Die üblichen 15 Euro im öffentlichen Raum sind nicht kostendeckend, der Steuerzahler legt drauf!“

Immerhin hat Kube einen Tipp für Betroffene: Wenn ein Kunde nach dem Einkauf ein Knöllchen an seinem Wagen finde, lohne es sich oft, an der Kasse um Hilfe zu bitten. Häufig böten die Supermärkte bei Vorlage des Einkaufszettels Stornoformulare an, mit denen die Zahlung noch vermieden werden könne.

Der Marketingexperte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU hat dennoch erhebliche Vorbehalte gegen die Praxis. „Wirklich kundenfreundlich ist so etwas natürlich nicht.“ Für ihn steht fest, die Händler sollten die Entscheidung, wann auf ihrem Parkplatz Knöllchen ausgestellt oder gar Autos abgeschleppt werden, nicht aus der Hand geben. „Sie sollten sich selber darum kümmern, damit das Augenmaß gewahrt bleibt.“

Andernfalls seien die Risiken beträchtlich, warnt Fassnacht. „Gerade in Zeiten des Online-Handels kann es schnell nach hinten losgehen, wenn ich dadurch die Kunden verärgere. Der Online-Handel braucht keine Parkplätze.“