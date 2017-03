 Aldi, Lidl und Co.: Wein kommt immer öfter vom Discounter

Penny, Dornfelder trocken 2014, Rheinhessen, Rotwein. "What you see is what you get." Ein einfacher, wirklich trockener Dornfelder, der als Alltagswein der Pfalz alle Ehre macht. Diese Art von 'basic' ist voll im Trend: authentisch, erstaunlich niedrig im Preis und gut gemacht. 1,79 Euro.