 Amazon Echo Spot: Alexa bekommt ein Gesicht

Amazon Amazon stellt Echo Spot vor: Der US-Konzern will seine Technologie stärker ins Leben der Nutzer integrieren.

SeattleBislang war Alexa nur eine Stimme. Mit Echo Show, der via Sprachassistent Alexa gesteuert werden soll, gibt Amazon seiner Technologie ein Gesicht - und ermöglicht nun mit dem kleineren Echo Spot eine noch intimere Interaktion. Der Neuzugang im Amazon-Universum besitzt einen 2,5-Zoll-Bildschirm und soll dem Nutzer bis ins Schlafzimmer folgen. Der Mini-Show dient als Wecker, stellt Video-Verbindungen zu Freunden her und fungiert als Überwachungskamera für das Kinderzimmer.

Echo Spot soll die Kommunikation mit Alexa persönlicher und intuitiver manchen. Kunden sprechen künftig sozusagen von Angesicht zu Angesicht mit Alexa, auch wenn die elektronische Sekretärin keinen Avatar bekommt. Auch Video-Telefonate mit Freunden und Familie sind mit den Geräten möglich.

Das klobige Design und der riesige Lautsprecher von Echo Show mit seinem 7-Zoll-Bildschirm ähneln eher einem Überwachungsmonitor als einem Interface, das sich lückenlos ins Interieur schmiegt. Das schönere Design besitzt ganz klar Echo Spot. Mit dem Apparat bezieht Sprachassistentin Alexa bereits ihr fünftes Zuhause, nach dem im November 2014 vorgestellten Amazon Echo, Echo Dot (März 2016) und Echo Look (April 2016) oder Echo Show, das Amazon 2016 in den USA präsentierte.

Neuerdings können ihn auch Kunden in Deutschland in den Farben Weiß und Schwarz bestellen. Er soll 219,99 Euro kosten, ausgeliefert wird er ab dem 16.11. Der kleinere Echo Spot ist für 129 Dollar in den USA verfügbar, ausgeliefert wird es im Dezember. Anfang kommenden Jahres kommt das Gerät nach Deutschland.

„Echo ist keine typische Kunden-Elektronik“, sagte Dave Limp, Geräte-Chef bei Amazon. „Unser Job beginnt, wenn wir Echo ausgeliefert haben. Wir verbessern ständig, was Kunden mit Echo tun können.”

Die Rechnung dahinter ist einfach: Je näher Amazons Technologie ins Leben der Nutzer rückt, desto mehr senkt sich die Schwelle für Online-Käufe auf der Plattform Amazon. Die Bildschirme fungieren als neue Abspielfläche für Produkte oder Medieninhalte wie Amazon Prime. Echo Show spielt auch TV-Shows von ARD und ZDF ab, doch auf den populären Videokanal Youtube müssen Nutzer verzichten. Google unterband den Zugriff auf seine Plattform.

Echo Spot ist vor allem ein Angriff auf den Konkurrenten, der seinen smarten Lautsprecher Google Home für 129 Dollar verkauft – allerdings ohne Bildschirm. Amazon wollte offenbar auch Apple unterbieten. Der vom Hersteller angekündigte HomePod kostet 349 Dollar, kommt aber erst im Dezember.