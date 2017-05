40.000 Arbeitsplätze könnten bedroht sein

Der Partner DHL hat bereits Erfahrung mit der Lieferung von frischen Lebensmitteln. Das Tochterunternehmen Allyouneed fresh liefert bereits bundesweit frische Waren und Tiefkühlartikel – allerdings in der Regel nicht am gleichen Tag, wie es jetzt bei Amazon Fresh geplant ist. Bestellen Amazon-Kunden bis 12 Uhr mittags, kommt die Ware noch am gleich Tag. Bei Bestellungen bis 23 Uhr wird sie am folgenden Tag in einem vereinbarten Zwei-Stunden-Fenster gebracht.

„Wir freuen uns, wenn Amazon Fresh nach Deutschland kommt“, hatte Christian Metzner, Senior Vice President Online Shopping bei DHL, bereits kürzlich dem Handelsblatt gesagt. „Ich sehe eine hohe Dynamik im Markt“, sagt DHL-Mann Metzner. „Ich halte es für realistisch, dass ein Onlineanteil von zehn Prozent am Lebensmittelhandel bis zum Jahr 2022 erreicht werden kann.“

Davon ist der deutsche Lebensmittelhandel zurzeit noch weit entfernt. Gerade mal ein Prozent der Lebensmittel bestellen die Kunden im Netz. Doch Expertenprognosen zufolge wird dieser Anteil mit dem Einstieg von Amazon rasant steigen. „Die Branche wird keine Evolution erleben, sondern eine Revolution“, warnte Michael Lierow, Handelsexperte der Managementberatung Oliver Wyman. Nach einer Studie der Beratungsgesellschaft könnten dadurch rund 15 Prozent der Supermärkte Verluste machen. Etwa 40.000 Arbeitsplätze im stationären Handel seien bedroht.

Einige Berliner Händler haben sich darauf bereits eingestellt und machen gemeinsame Sache mit Amazon Fresh. So liefern 25 lokale Händler, darunter Bioläden, Feinkosthändler und Schokoladengeschäfte ihre Produkte auch über die neue Plattform aus. Das verschafft ihnen zumindest kurzfristig eine Atempause.