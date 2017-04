Warum das Amazon-Modell so stabil ist

Am Donnerstag haben auch Microsoft und Google Zahlen vorgelegt. Microsoft ist der schärfste Konkurrent von AWS und meldete für sein Cloud-Kerngeschäft „Azure“ ein Plus von 93 Prozent, ohne allerdings den absoluten Wert zu nennen, der deutlich unter dem von AWS liegen dürfte. Google wäre gerne der schärfste Konkurrent, schafft es aber einfach nicht. Und das, obwohl CEO Sundar Pichai schon Anfang 2016 die Cloud zum „primären Investitionsziel“ erklärt hat. Von Googles 24,5 Milliarden Dollar Umsatz kamen im 1. Quartal des Jahres 21,4 Millionen Dollar aus Werbung. Der kleine Rest, in dem auch Google Cloud versteckt ist, wuchs allerdings um gut 50 Prozent. Ein Gutteil davon dürfte aus der Cloud kommen.

Tatsächlich rechnet die Synergy Research Group einen Marktanteil von AWS von 40 Prozent in den Boommärkten IaaS (Infrastructure as a Service) und PaaS (Platform as a Service) vor. Microsoft, Google und IBM zusammen schaffen es gerade mal auf 23 Prozent. Nehmen wir wieder das Beispiel Snap: Zwei Milliarden Dollar, verteilt auf fünf Jahre, wird das Unternehmen an AWS für seine IT-Infrastruktur überweisen. Es ist wie zu Goldgräberzeiten in Kalifornien: Die Abenteurer gegen auf risikoreiche Goldsuche und Jeff Bezos, der biedere Geschäftsmann, verkauft ihnen Schaufeln, Siebe und Bohnen. Snap ist der Goldgräber im hart umkämpften Social Networking-Bereich. Bezos verkauft die Schüppen und lässt noch nicht mal anschreiben. Und während bei Uber oder Snap die Kunden von heute auf morgen zur Konkurrenz wechseln können, ist das AWS-Geschäft stabil und langfristig. Kein Unternehmen zieht freiwillig mit seiner gesamten IT-Infrastruktur um, wenn es nicht sein muss.

Amazon gibt für das laufende Quartal eine Umsatzprognose von 35,2 bis 37,7 Milliarden Dollar aus, was 16 bis 24 Prozent Plus zum Vorjahr bedeuten würde. Während der Handel mit PCs, Smartphones oder Büchern seinen Teil beitragen wird, ist es aber die Entwicklung der Cloudsparte, die die Zukunft von Amazon definieren wird. Mit einer Microsoft Cloud, die bereits doppelt so stark wächst wie AWS, wird die Konkurrenz immer härter, zumal auch Googles Sundar Pichai endlich einmal Erfolge bei der Mutter Alphabet zeigen muss. Das Cloud-Geschäft wäre das zweite Standbein für Google, um aus der Abhängigkeit des Werbegeschäfts auszubrechen. Aber er kommt einfach nicht voran.

Denn bislang hat der Tech-Gigant mit dem Tante-Emma-Laden im Schlepptau die Lage noch unter Kontrolle. Seine funktionierende Wachstumsstory untermauert die Bewertungen der Aktie. Die Frage, ob Amazon wächst, werden nicht Drohnen oder selbstfahrende Lieferwagen beantworten. Wichtig ist, ob Microsoft den Druck auf AWS vergrößern und irgendwann sogar Google in den Wettbewerb eingreifen kann. Bis dahin kann der angehängte Tante Emma-Laden Geld verbrennen.