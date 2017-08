 Angebliche Probleme mit Banken: Kaufhof weist Berichte zurück

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kaufhof „Wir zahlen wie immer hundert Prozent unserer Rechnungen pünktlich“, sagt der Vorstandschef. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer neue Kaufhof-Chef Wolfgang Link ist Berichten entgegengetreten, nach denen der Mutterkonzern HBC Probleme mit einem Bankenkonsortium hat. Die Nordamerikaner erfüllten die mit einem Kreditvertrag des Konsortiums verknüpften Bedingungen, sagte Link der „Welt am Sonntag“. Dies hätten auch die Banken bestätigt. Das von der Landesbank LBBW geführte Konsortium hatte eine Transaktion zur Übernahme von Warenhaus-Immobilien finanziert.

HBC hatte die Warenhauskette 2015 vom Handelsriesen Metro gekauft und dabei den österreichischen Immobilien-Investor und Karstadt-Eigner Rene Benko ausgestochen. Doch bei Kaufhof läuft längst nicht alles rund. Im wichtigen Weihnachtsgeschäft verzeichnete die Warenhauskette etwa einen Umsatzrückgang. Dazu kamen Verluste. Erst in den vergangenen Wochen hatten Insider gesagt, der Kreditversicherer Euler Hermes habe Garantiezusagen für Lieferungen an die Warenhauskette gekürzt. Voraussichtlich am 5. September wird HBC Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Sie könnten auch Aufschluss über die weitere Entwicklung bei Kaufhof geben.

Mit Blick auf Euler Hermes und die gekürzten Garantien sagte der neue Kaufhof-Chef, die Kette habe keine Probleme bei der Beschaffung ihrer Waren. „Es ist kein einziger Lieferant abgesprungen“, sagte Link. „Wir zahlen wie immer hundert Prozent unserer Rechnungen pünktlich.“

Eine Fusion mit der Karstadt-Gruppe des österreichischen Investors Benko lehnte Link entschieden ab. Eine Deutsche Warenhaus AG aus Karstadt und Kaufhof werde „nicht benötigt“. Der ehemalige Toys'R'Us-Manager Link war im April Chef bei HBC Europe und damit bei Kaufhof geworden.