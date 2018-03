„Antoine de Saint Exupery“ Megafrachter legt zum ersten Mal in Hamburg an

Vor fast 50 Jahren legte das erste Containerschiff im Hamburger Hafen an. Doch die „Antoine de Saint Exupery“ übertrifft am Donnerstag alles.

HamburgDas bisher größte Containerschiff in der Geschichte des Hamburger Hafens hat am Donnerstag am Burchardkai festgemacht. Mit einer maximalen Ladekapazität von 20.776 Standardcontainern (TEU) schlägt die 400 Meter lange und 59 Meter breite „CMA CGM Antoine de Saint Exupéry“ den bisherigen Rekordhalter „Munich Maersk“ der dänischen Maersk-Line mit 20.568 TEU, die im August vergangenen Jahres erstmals nach Hamburg gekommen war. Am Kai sollen 7000 Container, die beispielsweise mit Elektronik und Textilien gefüllt sind, gelöscht und 4000 Container geladen werden.

Die „Antoine de Saint Exupéry“ ist das zweitgrößte Containerschiff der Welt. Größer sind nur die sechs baugleichen Schwesterschiffen der G-Klasse der Reederei OOCL mit jeweils 21.413 TEU.

Mit der Hilfe von vier Schleppern wurde der Gigant zunächst gedreht und dann an seinen exakten Liegeplatz gebracht. Bis Samstagvormittag dauere es dann voraussichtlich, bis die rund 11.000 Container umgeschlagen seien, sagte Hafensprecher Bengt van Beuningen. Dafür arbeiten im Schnitt gut 67 Mitarbeiter pro Schicht, sie werden von bis zu neun Containerbrücken gleichzeitig unterstützt.

Die Ankunft des Ozeanriesen fällt in ein historisches Jahr. Vor fast genau 50 Jahren, am 31. Mai 1968, legte das erste Containerschiff im Hamburger Hafen an. Damals noch mit einer Ladekapazität, die aus heutiger Sicht allenfalls für Zubringerdienste taugt: 1200 Container. Damit begann die Container-Revolution im Transportwesen.