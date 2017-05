 Anton Schlecker: Ein Meister der Verdrängung

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart leitet im Juli 2012 ein Ermittlungsverfahren ein. Der Verdacht lautet auf Untreue, Insolvenzverschleppung und Bankrott. 2013 zahlte die Familie nach einem Streit um übertragenes Vermögen 10,1 Millionen Euro an den Insolvenzverwalter. Die Forderungen der Gläubiger – eine Milliarde Euro – liegen weit darüber. Am 6. März startet die Hauptverhandlung vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Stuttgart gegen sechs Angeklagte.