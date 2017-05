 Atlantia und Abertis: Mautstraßenbetreiber will spanischen Rivalen kaufen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Autobahn in Spanien Atlantia ist nur an einer einvernehmlichen Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis interessiert. (Foto: AFP)

MailandDer italienische Infrastrukturkonzern Atlantia will für 16,3 Milliarden Euro den spanischen Autobahnbetreiber Abertis kaufen. Dadurch solle das weltweit größte Unternehmen der Branche mit mehr als 14.000 Kilometern mautpflichtiger Straßen entstehen, teilte Atlantia am Montag mit. Atlantia biete 16,50 Euro plus 0,697 eigene Aktien pro Abertis-Papier. Man hoffe, damit eine freundliche und attraktive Offerte vorgelegt zu haben.

Beide Unternehmen hatten vor längerer Zeit Gespräche über eine Fusion bestätigt. Atlantia hatte aber erklärt, nur an einer einvernehmlichen Übernahme interessiert zu sein.