Auf Frachtflughafen in Brasilien Überfall auf der Landebahn – Millionenraub aus Lufthansa-Maschine

Auf einem brasilianischen Frachtflughafen hat eine Diebesbande auf dreiste Art und Weise eine Lufthansa-Maschine überfallen – und ist entkommen.

Am Frachtflughafen von Viracopos wurde eine Frachtmaschine der Airline ausgeraubt. (Foto: AP) Lufthansa Cargo

DüsseldorfMehrere Unbekannte haben am Sonntag am Frachtflughafen von Viracopos fünf Millionen US-Dollar in bar – umgerechnet etwa vier Millionen Euro – geklaut. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Das Geld sollte laut der Nachrichtenagentur AFP mit einer Lufthansa-Maschine eigentlich in die Schweiz gebracht werden.

Den Beamten zufolge fuhren die Personen mit einem Pick-up auf das Gelände, den sie zuvor mit dem Logo der Landebahn-Sicherheitsfirma beklebt hatten. Auf der Landebahn bedrohten und fesselten die Täter die Sicherheitsleute und erbeuteten anschließend das Geld. Der Überfall soll Medienberichten zufolge nur sechs Minuten gedauert haben.

Verletzte wurde laut der Polizei niemand. Von dem Geld und den Tätern fehlt bislang jede Spur. Laut der Zeitung „Folha de São Paulo“ soll die Diebesbande aus fünf Männern bestehen.

Die Lufthansa-Maschine soll laut Berichten von dem internationalen Flughafen Guarhulhos in Sao Paulo gekommen sein und auf dem Frachtflughafen einen Zwischenstopp eingelegt haben, bevor es weiter in die Schweiz fliegen wollte.

Die Bundespolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, bestätigten die Behörden in São Paulo auf Twitter. Der internationale Flughafen Viracopos ist Brasiliens größter Frachtflughafen.