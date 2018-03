Automatisierung Von Levi's bis Adidas – Roboter erobern die Textilindustrie

Levi's lässt seine Jeans von Robotern altern. Die Automatisierung erreicht die Modewelt und bringt die gesamte Branche durcheinander.

Künftig sollen Roboter die Hosen künstlich altern lassen. (Foto: Bloomberg) Jeans von Levi's

New YorkDrei Jeans-Paare stehen straff gespannt nebeneinander. Eine Laserpistole brennt innerhalb von wenigen Sekunden modische Löcher in die Hosenbeine. Ein weiterer Schritt lässt den indigo-blauen Stoff verwaschener aussehen – als seien die Hosen schon jahrelang getragen worden. 90 Sekunden von neu bis Vintage.

Willkommen im Eureka Labor von Levi's in San Francisco. Hier hat das Unternehmen Levi Strauss, das einst die Jeans erfunden hat, diese Woche seine neuen Laser-Technologie vorgestellt.

Bleichen, ausfransen, Löcher reinschneiden, ohne dass der Stoff einreißt: Was bisher mühselig, mit viel Wasserverbrauch und oft mit giftigen Chemikalien von Hand erledigt wurde, können in Zukunft Roboter übernehmen. Für die Umwelt ein Segen. Für Donald Trumps „Make America great again“-Ideologie auch. In den Billiglohn-Ländern wie Bangladesch oder Pakistan könnten allerdings Hunderttausende Jobs gefährdet sein.

Die Automatisierung erreicht die Textilhersteller. Die Textilbranche war zwar historisch eine der ersten, die durch Webrahmen industrialisiert wurde. Aber bis heute ist die Welt der Kleider, Hosen und Hemden beim Nähen und bei den letzten Finessen noch immer auf menschliche Handarbeit angewiesen. Die Nähmaschinen sind zwar elektrisch. Aber bisher müssen immer noch Menschen die Stoffe richtig führen. Nun bahnt sich mit Robotern eine Revolution an, die die gesamte Zulieferer-Kette durcheinanderwirbeln könnte.

Wenn man nicht mehr so viele Menschen braucht, kann man die Produktion auch wieder in die USA zurückverlagern – oder in andere Industrieländer. Levi's wird seine Jeans in Zukunft auch in Amerika per Laser altern lassen. Der chinesische Kleidungshersteller Tinyan Garments will demnächst in Little Rock in Arkansas T-Shirts für Adidas produzieren.

Möglich ist das mit den Maschinen von Softwear Automation – einem US-Unternehmen aus Atlanta, das sich auf Nähroboter spezialisiert hat. Auch die japanische Yuho Sewing Machine Co automatisiert den zeitraubenden und arbeitsintensiven Nähprozess.

Die automatisierte Fertigung in den USA hat auch einen weiteren Vorteil: Die Produkte kommen schneller zum Kunden. In Zeiten, in denen ein bestimmtes Kleidungsstück an einem Tag ein Hit ist, weil ein Influencer es auf Instagram präsentiert, aber wenige Monate später schon vergessen ist, ist Schnelligkeit ein entscheidender Faktor.

Deutschlands größte Modehändler Umsatz der Textileinzelhändler Anhand der Umsatzzahlen einzelner Konzerne hat die Branchenzeitschrift TextilWirtschaft die größten Textileinzelhändler Deutschlands ermittelt. Überraschend: Internetriesen wie Amazon (Platz 23) und Zalando (Platz 15) landeten 2016 auf hinteren Plätzen. Platz 10 Der Textilverkauf ist zwar nicht Kerngeschäft der Aldi Gruppe, trotzdem zählt der Konzern zu den Umsatzgiganten der Branche. 1,1 Milliarden Euro setzte der Einzelhändler 2016 mit Textilien um. Platz 9 Ernsting's Family hat 2016 1,12 Milliarden Euro umgesetzt. Der Konzern aus Coesfeld hat sich auf Familienmode spezialisiert. Platz 8 Der Einzelhändler Lidl konnte 2016 mit dem Textilienverkauf 1,152 Milliarden Euro umsetzen – allein in Deutschland. Platz acht im Ranking. Platz 7 Die 1901 gegründete Modehauskette Peek & Cloppenburg mit Sitz in Düsseldorf verzeichnete 2016 einen Umsatz von 1,340 Milliarden Euro. Davon unabhängig agiert in Norddeutschland eine gleichnamige Kette mit Sitz in Hamburg. Platz 6 Der krisengebeutelte Konzern Karstadt befindet sich aktuell auf Platz sechs der größten deutschen Textilhändler. 1,364 Milliarden Euro setzten die Essener 2016 um. Platz 5 Mit 1,454 Milliarden Euro Erlös zählt Tengelmann zu den stärksten deutschen Textilhändlern. Zum Konzern gehören unter anderem der Kleidungsdiscounter Kik und ein knapp fünfprozentiger Anteil an Zalando. Platz 4 Die Hudson’s Bay Company (HBC) setzte 2016 mit Textilverkauf in Deutschland 1,66 Milliarden Euro um. Zu HBC gehört die Kette Galeria Kaufhof. Platz 3 Die belgisch-deutsche Kette C&A betreibt in Deutschland rund 500 Modehäuser und einen Onlineshop. So konnte 2016 ein Erlös von 2,62 Milliarden Euro erzielt werden. Platz 2 Der schwedische Moderiese H&M verzeichnete in Deutschland 2016 einen Umsatz von 3,926 Milliarden Euro. In diesem Jahr betrieb die Kette 459 Filialen im Bundesgebiet. Platz 1 Die Otto Group ist deutscher Marktführer im Textileinzelhandel. In dieser Branche konnte der Hamburger Konzern 2016 4,315 Milliarden Euro umsetzen.

Nach Angaben von Levi's dauert es von der Konzeption einer Jeans bis zum Ladentisch bisher sechs Monate. Die neuen Roboter könnten das um mehrere Monate verkürzen.

Ganz nebenher kann Levis damit auch bei der Nachhaltigkeit punkten: „Wir designen eine sauberere Jeans für den Planeten und die Menschen, die Levi-Jeans herstellen, und wir tun das in einer Größenordnung, die niemand anderes bisher erreicht hat“, kommentierte Bart Sights, zuständig für technische Innovation bei dem Jeans-Hersteller.

Für die Billiglohnländer wie Kambodscha oder Vietnam ist das Resultat wahrscheinlich weniger erfreulich. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation sind allein in den asiatischen Entwicklungsländern mehr als 43 Millionen Menschen in der Textilindustrie beschäftigt. Ihre Arbeitsplätze könnten bedroht sein.

Trotz aller Befürchtungen wird es wohl auch in der fernen Zukunft immer noch Bereiche geben, in denen Roboter den Menschen nicht ersetzen können. Oder wie es der Chef des Nähroboter-Spezialisten Softwear Automation Palaniswamy Rajan,ausdrückt: „Wir werden niemals ein Brautkleid nähen“.