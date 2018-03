Autonomes Fahren Ermittler stellen Unfall mit Uber-Roboterauto nach

DüsseldorfDer tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Uber-Auto, bei dem am Sonntag eine Frau ums Leben kam, beschäftigt mehrere Sicherheitsbehörden. Die örtliche Polizei, die US-Verkehrsbehörde NTSB und die National Highway Safety Administration haben laut dem Nachrichtenportal „Azfamily“ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Unfall in Tempe im US-Bundesstaat Arizona nachgestellt.

Am Mittwoch hatte die Polizei von Tempe im US-Bundesstaat ein 22-sekündiges Video der Unfallnacht veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, dass die Fußgängerin ein Fahrrad bereits fast über die gesamte Straße geschoben und beinahe den Bürgersteig erreicht hatte, als sie plötzlich im Scheinwerferlicht auftauchte und von dem Roboterwagen getötet wurde.

Die Ermittler führten jetzt Brems- und Sichttests durch. Dafür verwendeten die Beamten das Fahrrad des Opfers sowie das Roboterauto, das die 49-Jährige erfasst und überfahren hatte. Während die Ermittler den Unfall nachstellten, war das Fahrzeug laut Polizei nicht im Selbstfahrmodus. Ein Mensch im Inneren sollte das Auto während des Tests zum Stehen bringen – und zwar bevor es mit dem Fahrrad der Frau kollidierte.

Die Ermittler wiederholten die Tests fünf Mal. Das Roboterauto wurde jedes Mal auf 40 Meilen pro Stunde (64 km/h) beschleunigt. So schnell war das Roboterauto gefahren, als es die Frau erfasst hatte. Zu welchen Erkenntnissen die Ermittler durch die Tests gelangt sind, ist bislang noch unklar.

Tempe PD, the NTSB, and the NHTSA are recreating the self-driving Uber crash that killed a pedestrian. They're using the actual vehicle to run brake and visibility tests. #azfamily pic.twitter.com/CIvjcU8tyT