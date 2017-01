Billig-Strategie als Wachstumsmotor

Zwar hat die „Alliance for Bangladesh Worker Safety“, eine nach der Rana Plaza gegründete Initiative amerikanischer Modeketten, darunter auch Gap, die Festnahmen verurteilt. Zu den Massenentlassungen und den Forderungen der Belegschaften äußerte sich die Initiative jedoch nicht. Normalerweise verweisen die großen Modeketten bei negativen Schlagzeilen stets lediglich auf die unüberschaubare Zahl von rund 7000 Textilfabriken sowie das undurchsichtige Zuliefernetzwerk in dem Land.

Dass die Unzufriedenheit in Bangladesch wächst, dürfte aber auch die dort tätigen Hersteller wenig überraschen: Im Gegensatz zu anderen Textil-Standorten wie Kambodscha oder Vietnam stagnieren die Einkommen in Bangladesch trotz steigender Lebenshaltungskosten. Selbst in Myanmar, das sich erst in den vergangenen Jahren der Globalisierung geöffnet hat, ist der Mindestlohn mittlerweile höher.

Dass sich die Löhne in Bangladesch kaum erhöhen, resultiert auch aus der Billig-Strategie des Landes. „Bangladesch hat vergleichsweise geringe Preise in praktisch jeder Textil-Produktkategorie“, heißt es in einer Studie der Weltbank, in der Textilbranchen in Südostasien und Südasiens miteinander verglichen werden. „Es scheint, als wolle das Land damit Defizite in Qualität, Arbeitsstandards und Zuverlässigkeit ausbügeln.“

Doch das funktioniert nur bedingt: Trotz Wachstum verlor Bangladesch nach Angaben der Weltbank in den vergangenen Jahren Marktanteile gegen die Konkurrenz aus Südostasien. Statt weiter nur die Kosten zu drücken, müsse Bangladesch endlich seine Produktivität erhöhen, um nachhaltiger zu wachsen.

Wegen des harten Standortwettbewerbs scheut der Staat jedoch davor zurück, Fabrikbesitzer mit höheren Löhnen noch weiter zu belasten. Zumal das Schicksal des Landes am Erfolg der Industrie hängt: Rund 80 Prozent aller Exporte des Landes stammen aus dem Textilsektor. Der Boom der Branche machte den armen Staat zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Im aktuellen Haushaltsjahr dürfte Bangladeschs Wirtschaftsleistung laut der Asiatischen Entwicklungsbank rund sieben Prozent wachsen – doch die breite Masse der Beschäftigten profitiert kaum davon.

Angesichts der wachsenden Spannungen sieht die „Clean Clothes Campaign“ nun die westlichen Marken in der Pflicht. Sie sollten sich gegenüber Fabriken und der Regierung stärker dafür einsetzen, dass die Belange der Arbeiter mehr Gehör finden, heißt es in der Mitteilung. „Das beinhaltet auch, den Mindestlohn zu erhöhen.“