 Baumarktkette: Gericht genehmigt Kapitalerhöhung für Praktiker

Durchatmen bei der finanziell angeschlagenen Baumarktkette: Nach einem Gerichtsbeschluss kann Praktiker seine Kapitalerhöhung wie geplant umsetzen. Zuvor hatten klagende Aktionäre der Freigabe zugestimmt.

Die Praktiker AG hofft durch frisches Kapital bald die Wende im trüben Baumarktgeschäft zu schaffen. (Foto: dapd)

SaarbrückenDie angeschlagene Baumarkt-Kette Praktiker hat grünes Licht für ihre geplante Kapitalerhöhung erhalten. Das Oberlandesgericht (OLG) Saarbrücken habe den Freigabeanträgen von Praktiker stattgegeben, teilte ein Sprecher des Gerichts am Montag mit. Die Gegner in dem Verfahren hätten zuvor eine Freigabe anerkannt und auch ihre Befangenheitsanträge gegen den zuständigen 1. Zivilsenat des OLG zurückgezogen. Insgesamt hatten laut Gericht 21 Aktionäre gegen die auf der Hauptversammlung Anfang Juli gefassten Beschlüsse zur Kapitalerhöhung geklagt. Das OLG wollte ursprünglich erst am kommenden Freitag über eine Freigabe entscheiden.

In der vergangenen Woche hatte Praktiker angekündigt, die geplante Kapitalerhöhung werde von der Beteiligungsgesellschaft Donau Invest und der Berenberg Bank gestemmt, soweit die übrigen Aktionäre nicht von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen. Die Kapitalerhöhung soll 60 Millionen Euro betragen und nun nach dem Ende der gerichtlichen Konflikte zügig umgesetzt werden, sagte ein Sprecher.