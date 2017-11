 Berkshire Hathaway: Buffetts Holding erleidet Gewinneinbruch

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New YorkUS-Starinvestor Warren Buffett hat mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway einen kräftigen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der Überschuss fiel im dritten Quartal binnen Jahresfrist um 43 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen aus Omaha im US-Bundesstaat Nebraska am Freitag mitteilte. Das operative Ergebnis sank 29 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Grund waren hohe Versicherungsschäden durch die Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karabik.

Der 87-jährige Buffett steht seit über 50 Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway. Der Konzern ist unter anderem in der Versicherungs-, Energie-, Bahn-, Nahrungsmittel-, Bekleidungs- und Immobilienbranche aktiv.